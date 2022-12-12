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北市抽驗火鍋料5件違規 蔬菜農藥超標占大宗

中央社／ 台北12日電
台北市衛生局12日公布年度火鍋料抽驗查核結果，55件產品中有5件不符規定，包含4件蔬菜及1件豆腐。（台北市衛生局提供） 中央社
台北市衛生局12日公布年度火鍋料抽驗查核結果，55件產品中有5件不符規定，包含4件蔬菜及1件豆腐。（台北市衛生局提供） 中央社

天氣寒冷，台北市衛生局考量民眾多喜歡食用火鍋暖胃，執行火鍋料專案抽驗並在今天公布結果，發現55件產品中有4件蔬菜及1件豆腐不合格，顯示火鍋料加工製品反而相對安全。

台北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷今天透過視訊記者會公布111年度火鍋料抽驗查核結果，她表示，此次抽驗地點為火鍋店、市場、超市等，抽驗產品包含15件蔬菜、9件鴨血、31件火鍋料加工製品共55件。

陳怡婷說，抽驗項目包含12項防腐劑、殺菌劑、漂白劑、著色劑等食品添加物及農藥殘留，結果有5件產品不符規定、不合格率9.09%，包含不得添加苯甲酸的豆腐驗出苯甲酸，還有青江菜、青蔥、白蘿蔔、芫荽殘留農藥超標。

陳怡婷指出，此次還針對火鍋業者現場使用的鴨血產品及菜單、外包裝標示進行查核，發現有2件鴨血驗出雞成分，不是純鴨血，所以為了避免誤導消費者，已要求業者改正菜單標示，說明完整產品內容。

陳怡婷表示，從這次抽驗結果來看，15件蔬菜中就有4件殘留農藥超標，貢丸、米血糕、蒟蒻等火鍋料加工製品反而全數合格；在市場上相對安全。

陳怡婷提醒，在食用或烹調蔬果前，可以先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10到20分鐘，並用流動的水沖洗2到3遍，烹煮時也可以把鍋蓋打開，藉此減少農藥殘留。

衛生局說明，不合格產品已全數要求下架不得販售，檢出農藥殘留的蔬菜將處來源業者新台幣6萬元至2億元罰鍰，豆腐則處來源廠商3萬元罰鍰。

火鍋 衛生局 農藥殘留

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