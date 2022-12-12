荷蘭女受傷獲治療 友人幫寫感謝卡肯定童醫院醫療照護

荷蘭女子Joanna在台走路跌倒受傷，被送到童綜合醫院治療，安排復位手術，並經9個月復健後已恢復正常活動，她托友人幫寫中文感謝卡肯定童醫院醫療照護，並親自送蛋糕到醫院，感謝所有照顧並鼓勵她的醫護與治療師。

荷蘭Joanna，丈夫是風電廠工程師，她今年隨丈夫到台灣，2月走路時跌倒，右邊肩膀與手臂異常疼痛且動彈不得，送到童綜合醫院就醫，骨科陳聖祺醫師看診並檢查後，確認Joanna的右肩膀肱骨近端粉碎性骨折，安排復位內固定手術，全程都由具有外語能力的醫、護及專員指引協助，住院5天即出院返家休養。

她術後3周開始復健治療，因Joanna不會中文而需要使用英文溝通，所以安排復健技術科團隊，主要由洪笙傑物理治療師協助，接受定期一周2到3次的復健療程，包含熱敷、電療、雷射、徒手治療與運動，長期復健治療9個月，肩膀手臂的活動度幾乎恢復如昔日般可自由活動。

她丈夫在台灣的工作結束要回荷蘭，她日前送蛋糕給所有照顧並且鼓勵她的醫護與治療師等人，並送上她朋友幫忙翻譯寫出的卡片，表達出這段日子以來的感謝與感動。

Joanna在卡片上說，她跌倒並造成手臂骨折，到童綜合醫院完成手術並得到妥善的照顧及協助，感受到大家的溫暖，雖然復健治療過程痛苦，手臂運作能迅速恢復，很謝謝大家的幫忙，特別感謝Edison(洪笙傑治療師) ，她要回荷蘭了，會永遠記得台灣人的善良和樂於助人。

童綜合醫院復健治療部洪笙傑物理治療師表示，因為Joanna的右手肱骨近端粉碎性骨折，雖然手術順利成功，為避免關節攣縮與僵硬，並且改善肢體腫脹狀況，所以協助設計按步就班的物理復健治療療程。