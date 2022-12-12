本周寒流報到可能時間曝 周四、五高山有降雪機會

冷氣團本周將報到，天氣職人吳聖宇表示，12月17日至19日的冷空氣強度預計達到強烈大陸冷氣團或寒流，15至16日中北部高山有降雪、冰霰的機會。

吳聖宇今天表示，氣象局今天應該會正式將12月17日至12月19日的冷空氣預報用詞調整為強烈大陸冷氣團或寒流。

吳聖宇指出，根據預報模式未校驗調整結果，台北有可能出現7至9度低溫，天氣型態先濕後乾，15至16日冷空氣前鋒面發展通過，各地有雨，中北部高山視降溫條件，不排除有局部固態降水(雪、冰霰、冰珠等)發生機會。

吳聖宇說，17日已經在轉乾過程，北部、東北部仍有雨但逐漸減小，其他地方天氣好轉，18至19日整體偏乾冷，冷空氣最強時看起來水氣偏少，高山降雪條件在真正轉冷之後並不理想，晚間會有詳細分析。