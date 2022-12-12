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抗癌不能單靠一般飲食 營養師建議添加營養品至餐食中
癌症患者如何吃的營養，維持熱量的正平衡，讓體重不至流失，對抗癌十分重要。大里仁愛醫院營養師陳冠伶說，一名罹患頭頸癌女患者，因吞嚥困難，平日飲食來源幾乎以流質食品為主，熱量比正常飲食來得低，卻在治療期間能維持體重，這是因為她除了吃白粥、蔬菜及魚肉的流質飲食，還會補給營養品到每餐的流質飲食中，增加熱量攝取。
她說，營養不良是癌症病友中最常遇到的問題，也是造成病情每況愈下的重要原因。一般來說，癌症會影響病人代謝，造成病情惡化、增加死亡風險以及降低生活品質。足夠的熱量及蛋白質攝取能維持生理的功能、修補身體耗損的組織與維持正常活動，減少體重的流失。
陳冠伶說，抗癌的過程中，者患的營養狀況關係著治療的成敗，好的營養狀況可以預防及矯正營養缺乏的問題，提高治療的耐受性，避免治療的中斷，以及修補身體的瘦體組織，提升生活品質。
但如何在日常生活飲食中提高熱量的攝取，又不增加食物體積？她舉例，添加市售營養品（濃縮或腫瘤配方）至食物中是一個方法。像是約300ml的一人份紅豆牛奶紫米粥，添加濃縮營養品後，熱量由原本的220大卡上升為382大卡，蛋白質含量7公克變為13公克，顯然更為營養。
陳冠伶說，足夠熱量及蛋白質的攝取可以維持甚至增加體重，並且覺得有吃到甜點的感覺，在抗癌的過程中能避免營養不良，也能降低中斷治療的機率。
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