空品不良季台南天天是藍天 老天作美+汙染源減量

每年10月到隔年3月是空品不良季，近幾年台南市每到此時，常出現橙色甚至紅色警示，顯示空品不佳，但今年橙色警示減少，且常出現空品良好的綠色。今天台南也是綠色，微風中一片藍天，環保局表示，除了老天作美，有效的汙染源減量也是原因。

台南市往年每到空品不良季，除了雨後，空氣品質監測網少見空氣品質良好的綠色，幾乎每天都會有對過敏族群不健康的橙色，去年初甚至有近1個月，天天都出現對所有族群不健康的紅色。也因為如此，影響到學校的戶外運動課程。

環保局表示，今年除了10月底到11月初，短暫出現空品不佳的狀態，其餘日子，空品不是普通就是良好，橙色警示反而少。特別是連日來都是藍天，微風中很適合出遊，而許多學校都在11至12月間辦運動會，也都不用擔心空品不好，可盡情戶外比賽。

南市環保局指出，從觀察中發現，因東北季風較強，汙染源擴散較好，起霧機會較少，加上北部經常下雨，許多汙染源還沒往南飄，就被大雨降到地面，這是老天作美。另工廠、汽機車等汙染源減量也是空品轉好原因之一。

環保局表示，過去的天氣不可能每天都不好，但何以常橙色警示，和工廠、汽機車汙染源散不去也有關，但經中央加嚴排放標準，以及地方加強老舊柴油車、機車淘汰，和一發現空品不佳，立即要求業者減排，都讓空品獲得改善。