健康為自由之母 屏基攜手超商推廣健康老化、在地安老

台灣將在2025年進入超高齡社會，因應超高齡化社會到來，屏東基督教醫院院長林連豐說，應調整以65歲為預期退休年齡想法，而是需要有「活到90歲以上」的準備，來規畫老年生活，健康是自由生活的基石，保有自立能力，才能打造有尊嚴、有品質的老後生活。

屏基指出，老的健康，除健康均衡飲食習慣，也可以運用「身動、腦動、與人互動」三動原則，用定期定額投資的概念，逐步培養健康生活型態。延緩屏東長輩失能退化，促進健康老化的目標，屏基也提供「聚樂部－社區多世代共融空間」、「地磨兒生活機能中心」等高齡服務中心空間。

屏基說，多元活動設計及專業師資帶領，讓在地居民、長輩能夠參與體、腦適能活動，達到「身動、腦動」的目標，並藉由團體課程及共融開放空間，提供「與人互動」的機會，增進中高齡者的正向情感與自我價值肯定，維持社會參與的能力。

64歲的鄭振茂，退休生活頓時失去重心，每天起床後便盯著股票看盤，心情隨著股價跌宕起伏，吃飯也心不在焉、食如嚼蠟。他說，看見家中長輩健康退化，生活發生翻天覆地的改變，驚覺到身體不健康所帶來的重大影響，開始積極地調整生活重心、多元地安排時間。來到屏基「聚樂部」參加運動及大腦保健課程，希望照顧好自己的健康，還能擁有決定與選擇的能力。

長年在海外經商、71歲的黃俊元，8年前退休回到屏東定居，沒想到身邊親友，陸續因健康問題逝世，更深刻感受到身體健康重要性。他與太太固定到屏基「聚樂部」參與水中運動課程；平時也還會透過重量訓練、健走等運動維持體能。

他認為，身體健康，不該是被動地依賴醫生等外力來維持，想要保持自由自主的生活，就要有良好的生活習慣、規律運動，才能維持健康老化的狀態。

屏東基督教醫院今年與7-ELEVEN攜手合作，開啟「樂齡友善 DOG陣行」公益募款活動，在「7-ELEVEN把愛找回來」公益募款平台支持下，打造多元健康促進服務、照顧人力支持培訓。也以輕鬆詼諧的拍攝手法，推出「健康為自由之母」年度倡議影片，推廣健康老化概念。