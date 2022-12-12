追蹤C肝發現1.4公分肝癌 人工智慧定位放射精準滅除

一位62歲製茶師傅因C肝追蹤意外發現一顆1.4公分肝癌，經醫師以人工智慧身體立體定位放射治療，用5倍放射劑量如巡弋導彈般的精準撲殺癌腫瘤，前後接受5次治療，每次約25分鐘，終於戰勝癌病。

這位師傅在接受放療期間，每天都從高雄乘坐高鐵來回，他說，「算一日遊吧，沒想到這樣的放射治療是如此輕鬆。」回診追蹤時，還特別送上親製的茶葉，貼上「茶香，生命更香」字樣，感謝澄清醫院中港院區放射腫瘤科主任許維中是他的救命恩人。

許維中認為，這是拜醫療新科技之賜，得以精準治療，才能讓肝腫瘤及早治療，無法長大。

許維中說，這位製茶師傅罹有C型肝炎，有定期接受追蹤治療，因忙著連夜製茶，感覺比過去容易疲累，接受電腦斷層檢查，在右肝發現一顆1.4公分的腫瘤。師傅的兒子上網蒐尋，帶著他到醫院求診。

他說，患者的肝腫瘤太靠近血管，不適合開刀切除或電燒，加上腫瘤又不是很大，適合採用身體立體定位放射治療，以精準的標靶光子刀，由人工智慧監測患者在放射治療中產生的呼吸誤差，讓標靶光子刀能跟著患者呼吸捕捉腫瘤的正確位置，減少肝臟正常組織的傷害。

由於放射治療精準，放射治療的劑量可提高5倍。除了治療前必要配合呼吸調控系統的時間外，實際執行放射治療每次約4分鐘，該患者連續5天，每天接受一次放療。比起傳統的放療至少要接受20至30次的治療，這樣的治療更精準省事。在完成療程後經電腦斷層追蹤，證實患者已無明顯可見腫瘤，表示癌細胞已完成撲殺。

許維中提醒，有B、C肝的民眾要定期追蹤治療，一般來說C肝是有可能在10至15年發展為肝癌，通常在發現時都已超過1公分以上。另外有約30至40％的肝癌患者，其胎兒蛋白指數會呈現正常，建議肝癌的高危險群民眾，最好定期透過超音波、電腦斷層或磁振造影，檢查自己肝臟的情況。