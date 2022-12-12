入冬首波寒流將到 吳德榮：「這天」有機會達7度低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，北台濕涼微冷的天氣，將持續至周三(14日)；周四(15日)氣溫略回升，仍多雨；周五(16日)晚強冷空氣南下，周末(17、18日)直接挑戰入冬首波「寒流」(台北測站≦10度)，本島平地最低氣溫亦將降至7度左右，北台連日陰雨也將轉乾。

吳德榮提醒，最新各國(歐、美、日)模式皆有類似模擬，故發生的機率高；但為第6、7天的模擬，理論上存在一些「不確定性」，需密切觀察模式的調整。

中央氣象局表示，受到東北季風影響，基隆北海岸已有局部豪雨發生，新北地區已有局部大雨發生，今(12)日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。

吳德榮表示，今(12日)晨冷空氣仍強、氣溫偏低；截至5點03分本島平地最低氣溫依序為：桃園(楊梅區)13.8度，基隆(七堵區)13.9度。今晨迎風面有較多雲層，伴隨降水回波消長，桃園以北、宜蘭局部雨，北海岸雨較多。

吳德榮說，輕颱「帕卡」昨晚生成，在菲律賓東方海面，向北北東漸行漸遠；為今年第25個，生成總數近氣候平均值，但其中僅有2個「強烈」，並不支持「全球暖化、多強颱」的說法。

吳德榮表示，根據最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(12、13日)兩天 「東北季風」增強， 北台灣有局部雨，花東偶有局部短暫雨的機率，中南部晴時多雲；北台濕涼微冷，中南部白天舒適、早晚冷，日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者，仍要注意保暖；今日各地區平地氣溫：北部14至20度，中部15至27度，南部16至29度，東部15至27度。

他說，周三(14日)冷空氣略增強，氣溫微降1度左右，仍是北台濕涼微冷，中南部白天舒適、早晚冷的天氣，要注意保暖。周四(15日)冷空氣減弱，氣溫回升，北、東有局部雨。周五(16日)鋒面通過，降雨範圍擴大，晚起入冬最強冷空氣南下，氣溫驟降。周六(17日)轉乾、周(18)日晴朗，天氣「極寒冷」，周六晚、周日晨，本島平地最低氣溫將降至7度左右。

吳德榮表示，模式仍將持續調整，應密切觀察。至於高山降雪的概況，得視氣溫、水氣的時空分布，模式還在調整，有機率、但言之過早。