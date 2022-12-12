小小料理王爭奪賽 親子共創「糙」創意料理

為翻轉糙米在學童心中的刻板印象，癌症關懷基金會昨舉辦「『糙』級料理王，親子料理大賽」，希望推廣糙米飯成為國人的日常飲食選擇。癌症關懷基金會執行長兼營養師黃翠華表示，根據調查統計，高達九成的學童不吃糙米飯，因此希望從「家庭」開始推廣飲食教育，讓健康能夠陪伴孩子們成長。

「糙米飯硬硬的，不好吃！」、「糙米飯看起來髒髒的。」是許多學童對糙米飯的印象。黃翠華表示，糙米擁有白米5倍的膳食纖維量，維生素B1、E、鉀、鎂、鐵、鋅皆高於白米；基金會飲食推廣了八年，舉辦了4000多場活動，與40多萬位孩童互動，但在問卷調查中都發現，只有一成的小孩日常飲食中有糙米，高達九成都不吃。

癌症關懷基金會董事長陳月卿表示，國人飲食太過精緻，膳食纖維又不足，這正是國人日益肥胖、罹患三高風險增加的原因，因此基金會提倡「真食物、好食物、全食物」的攝取，減少加工、精緻食品過度攝取，希望減緩忙碌現代人的健康負擔；國健署每日飲食指南也建議，三餐應選擇全穀為主食，或至少應有三分之一來自未精製全穀雜糧。

美食家胡天蘭則表示，用糙米飯來拌飯、炒飯都是相當能夠發揮營養的烹調方式，佐上一些低糖葡萄乾、南瓜、地瓜，一併烹煮，水油分量拿捏適當，其實都相當美味，高纖、鮮美、香氣也足，若沒有讓糙米的營養優勢展現出來，著實相當可惜。

今年獲得米其林綠星、必比登推薦雙殊榮的小小樹食創辦人劉千瑞表示，與家人共同創造料理，對親子間的互動來說相當好，評分上著重於「父母有沒有做太多」，希望小朋友們在過程中能夠參與多一些，學習團隊合作的精神；也觀察到參賽者歐禹謙小朋友刀工相當熟練，應是平時就有做菜的經驗。

本次料理大賽，由癌症關懷基金會、陳杜姜基金會、富邦慈善基金會，以及廻鄉有機共同辦理，指定用「糙米」作為料理基底，參賽家庭自由發揮創意，創造出美味的糙米料理，全台共20組親子報名，最終6組入圍總決賽。

小小參賽者參賽者們都與家人戮力同心，非常投入料理的氛圍當中。俞悅樂小朋友與家人一同料理時，雖遇到突發狀況，但仍臨危不亂並堅持參賽到最後，深受評審青睞，成品為「和風便當-香菇栗子雞肉糙米炊飯佐秋日蔬果」獲得銀牌料理王。

並列銅牌料理王為歐禹謙小朋友及其家人製作的「彩色飯糰野餐盒」，侯耀程小朋友及其家人製作的「糙喜番烘蛋」，評審們一致認為兩道料理都兼具營養均衡及美味。

蔡書帆小朋友與家人一同製作的「快樂咖哩糙米漢堡」及何書嫺小朋友及其家人製作的「南瓜及栗子糙米燉飯佐香煎二層肉」，料理極具創意，翻轉糙米不好吃的印象，皆榮獲佳作料理王。