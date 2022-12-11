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一張圖看天氣！冷氣團這日報到「全台有感」 兩波降溫低探12度

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
未來一週台灣受東北季風影響，冷空氣一波波南下，天氣愈來愈涼冷。圖為台北街頭民眾。記者林伯東／攝影
未來一週台灣受東北季風影響，冷空氣一波波南下，天氣愈來愈涼冷。圖為台北街頭民眾。記者林伯東／攝影

中央氣象局指出，未來一周持續在東北季風環境下，冷空氣將一波波南下，天氣越來越冷，尤其下周六冷氣團報到 ，全台都會明顯感受到降溫，但會不會發展成今年入冬以來的第一波寒流，則還有待觀察。

氣象局預報員葉致均表示，受東北季風影響，下周一、周二北部、東北部偏涼，而且持續容易下雨，降雨熱區則以基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區降雨時間較長，且須留意局部大雨，北部、花東局部短暫雨，中部零星雨，南部則多雲到晴。

葉致均說，到下周五前因水氣多，北部、東半部都有下雨機會，中部地區也有零星降雨，要到周六水氣才減緩。

氣溫部分，由於下周三到周四清晨東北季風增強，冷空氣南下，葉致均表示，各地高溫都會略為下降，北台灣整天溫度15到17度，中部花東地區高溫也降至21、22度，低溫表現則持平，中部以北仍維持在15、16度左右，其他地區17到19度。

葉致均表示，下周四白天到周五是空檔，到了下周六更強的冷氣團南下，目前是以大陸冷氣團預報，強度是否升級為寒流還需持續觀察，兩、三天後才會明朗。他指出，目前預估下周六這一波冷氣團來襲時，中部以北、東北部低溫為12、13度，其他地區也只有14到16度。

氣象局指出，下周冷空氣一波波，周三降溫，周六冷氣團報到，全台都會明顯降溫。圖/擷取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專
氣象局指出，下周冷空氣一波波，周三降溫，周六冷氣團報到，全台都會明顯降溫。圖/擷取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專

冷氣團 東北季風 低溫 寒流 氣象局

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