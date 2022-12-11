聽新聞
test
0:00 / 0:00
一張圖看天氣！冷氣團這日報到「全台有感」 兩波降溫低探12度
中央氣象局指出，未來一周持續在東北季風環境下，冷空氣將一波波南下，天氣越來越冷，尤其下周六冷氣團報到 ，全台都會明顯感受到降溫，但會不會發展成今年入冬以來的第一波寒流，則還有待觀察。
氣象局預報員葉致均表示，受東北季風影響，下周一、周二北部、東北部偏涼，而且持續容易下雨，降雨熱區則以基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區降雨時間較長，且須留意局部大雨，北部、花東局部短暫雨，中部零星雨，南部則多雲到晴。
葉致均說，到下周五前因水氣多，北部、東半部都有下雨機會，中部地區也有零星降雨，要到周六水氣才減緩。
氣溫部分，由於下周三到周四清晨東北季風增強，冷空氣南下，葉致均表示，各地高溫都會略為下降，北台灣整天溫度15到17度，中部花東地區高溫也降至21、22度，低溫表現則持平，中部以北仍維持在15、16度左右，其他地區17到19度。
葉致均表示，下周四白天到周五是空檔，到了下周六更強的冷氣團南下，目前是以大陸冷氣團預報，強度是否升級為寒流還需持續觀察，兩、三天後才會明朗。他指出，目前預估下周六這一波冷氣團來襲時，中部以北、東北部低溫為12、13度，其他地區也只有14到16度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言