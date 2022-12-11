一張圖看天氣！冷氣團這日報到「全台有感」 兩波降溫低探12度

中央氣象局指出，未來一周持續在東北季風環境下，冷空氣將一波波南下，天氣越來越冷，尤其下周六冷氣團報到 ，全台都會明顯感受到降溫，但會不會發展成今年入冬以來的第一波寒流，則還有待觀察。

氣象局預報員葉致均表示，受東北季風影響，下周一、周二北部、東北部偏涼，而且持續容易下雨，降雨熱區則以基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區降雨時間較長，且須留意局部大雨，北部、花東局部短暫雨，中部零星雨，南部則多雲到晴。

葉致均說，到下周五前因水氣多，北部、東半部都有下雨機會，中部地區也有零星降雨，要到周六水氣才減緩。

氣溫部分，由於下周三到周四清晨東北季風增強，冷空氣南下，葉致均表示，各地高溫都會略為下降，北台灣整天溫度15到17度，中部花東地區高溫也降至21、22度，低溫表現則持平，中部以北仍維持在15、16度左右，其他地區17到19度。