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疫情期間缺少情緒宣洩出口 台東需要更多生命線志工

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣生命線志工隊成立30年，獲得社福類績優志工團隊評鑑第二名，陳季青（左起）、江宜靜、劉癸吟代表領獎。記者卜敏正／攝影
台東縣生命線志工隊成立30年，獲得社福類績優志工團隊評鑑第二名，陳季青（左起）、江宜靜、劉癸吟代表領獎。記者卜敏正／攝影

台東縣政府今天辦理金馨獎頒獎，表揚深耕在地優秀志工，台東縣生命線志工隊成立30年，獲得社福類績優志工團隊評鑑第二名，志工們直言疫情隔離造成許多人心情鬱悶、沒有對話空間，輕生個案增加，台東仍缺生命線志工，歡迎更多人加入生命線志工服務。

台東縣生命線志工總幹事江宜靜表示，台東縣生命線成立於民國81年10月1日，她隔年就加入生命線團隊至今服務近30年，遇到各類型個案多，但過去這兩年疫情期間不幸個案也增加了。

志工陳季青說，疫情期間許多人被隔離，或害怕外出只能留在家中，能接觸的只有電視、網路，許多人失去和外界互動管道心情低落、鬱悶，情緒無處可發洩，往往會做出意想不到舉動。

江宜靜說，之前才遇到一個案因夫妻關係不好、找不到宣洩出口有輕生舉動後打電話到生命線，她在對談中感覺到不對勁，和個案聊天時逐漸掌握狀況，立即聯繫消防隊和員警到個案家破門救人，猶記當時在電話那端，還聽到員警破門聲音，所幸最後成功將人救出送醫，挽回一條生命。

江宜靜說，台東生命線志工目前仍不足，歡迎高中以上、23歲以上男女，只要口齒清晰、身心健康、有服務熱忱，一起加入志工團隊，他們將提供最專業訓練，上線幫助需要幫助的人。

金馨獎志工表揚活動舉辦至今25年，今年臺東縣志願服務獎為181項，有全國性志願服務金、銀、銅牌獎共25人、衛生福利志願服務金、銀、銅質獎共48人、文化部第29屆全國績優文化志工表揚獎勵銅質2人、內政業務志願服務銀質、銅質獎共10人及臺東縣志願服務金馨獎13人、一等獎22人、二等獎25人、三等獎36人。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

生命線 台東

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