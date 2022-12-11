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餐飲業服務員直奔外送員 品牌企業祭無經驗34K徵百人
後疫情時期，餐飲業消費力回升有感，但台中市不少餐飲服務業面臨人力荒，業者說很多服務人員跑去當外送員。這一鍋餐飲集團祭出三階段調薪留人才，召募百人無經驗、新鮮人起薪34K起。
台中市有1萬多家餐飲，目前面臨找不到服務人員的困境，有的店家長期徵才，也有內場主管自己送餐。公益路連鎖品牌店的經理指出，疫情期間不少服務人員改當外送員，工作時間自由且收入不錯，現在周休二日30K也找不回來。
這一鍋餐飲集團12月1日起近千人調薪，最高7%，另有第二波明年2月視績效調薪及第三波明年7月逕調薪資，共三階段的加薪政策，要讓員工有感。春節前考核，預計發放1800萬元的年終獎金。明年更首度舉辦企業日，由公司全額埋單，每年旅遊補助、身體健康檢查、分潤獎金機制等，旨在打造幸福、安心的企業，留住餐飲人才，共同努力將集團品牌營收及獲利再創佳績。
這一鍋餐飲集團品牌跳脫火鍋、燒肉屬性的策略，今年8月中開幕的第四品牌「九初」，主打麵食館，今年12月在台中開出第二間門市，明年目標開10店；另「這一小鍋」預計開出7家門市，預計招募近百人，祭出無經驗、新鮮人起薪3萬4000元起。
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