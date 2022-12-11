風雨不減熱情 近千人赴指南宮肝炎篩檢

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
民眾至指南宮接受超音波檢查。記者楊雅棠／攝影
民眾至指南宮接受超音波檢查。記者楊雅棠／攝影

「吸氣吸飽來」，一名伯伯正按照腹部超音波人員的指示進行檢查。肝病學術基金會（肝基會）今天上午在台北指南宮舉辦免費篩檢，提供年滿30歲以上民眾「肝炎及肝癌篩檢」。肝基會總執行長楊培銘表示，肝基會積極推動「根除肝病三部曲」，民眾一定要「主動篩檢」知道自己是否為B、C型肝炎帶原者，後「積極就醫」和「早期治療」。

肝病是台灣國病，其中以體液與血液傳染的慢性B肝和C肝患者最多。但B肝治療只能控制，而健康帶原者平常沒症狀，必須定期三到六個月到醫院抽血及超音波追蹤。

楊培銘表示，事實上，現在B肝帶原者已有藥物可以控制，C肝更是有高達98％以上治癒率的口服新藥，且可由健保給付。但抽血篩檢是基本動作，才能先找出潛在的B、型C肝炎患者，之後再做腹部超音波檢查，確認肝臟是否健康。因此希望主動抽血驗B、C肝能成為「全民運動」，讓B、C型肝炎患者都能像知道自己血型一樣的立即確認。

楊培銘呼籲B、C型肝炎患者，至少每半年都要接受一次腹部超音波檢查，也建議年滿40歲以上民眾，每年都應該做腹部超音波檢查。

肝基會表示，一直積極推廣到各縣市、鄉鎮辦理免費抽血和腹部超音波的篩檢活動，而前段時間受疫情影響已停辦一陣子，最近又陸續恢復活動，也積極和各宮廟和團體合作。今天指南宮雖風雨交加，但仍有835名民眾前來抽血、155名民眾接受超音波檢查。

民眾至指南宮抽血。記者楊雅棠／攝影
民眾至指南宮抽血。記者楊雅棠／攝影
肝基會總執行長楊培銘呼籲，B、C型肝炎患者，至少每半年都要接受一次腹部超音波檢查。記者楊雅棠／攝影
肝基會總執行長楊培銘呼籲，B、C型肝炎患者，至少每半年都要接受一次腹部超音波檢查。記者楊雅棠／攝影

肝炎 患者 C肝

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