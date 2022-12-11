理科太太開課爭議 呂秋遠：傷害性不高、汙辱性極強

網紅理科太太推出「理科太太的諮商筆記」，引起討論。律師呂秋遠在臉書表示，對於專業人士來說，買了這份100小時的諮商筆記，就可以「陪伴度過最難過的時候」，傷害性不高、汙辱性極強。「難怪，現在有法律問題找google，有經濟困難找錢莊、有病問仙姑」。

呂秋遠表示，理科太太開了一門「理科太太的諮商筆記」課程，主要的上課內容是：「我不是諮商心理師不能幫你諮商，但我在諮商室的另一頭和自己搏鬥了100多個小時，我想以學姊的身份，分享我的筆記，陪你走過這一段」。

呂秋遠說，這段廣告詞，引起許多人、特別是專業人士的反彈，為什麼諮商過100多小時，就可以開設「陪你一段」的「課程」，如果是這樣，那麼一般人去律師那裡諮詢100小時，就可以「陪伴」當事人開庭嗎？

他說，律師法就在那裡，包攬訴訟，刑法157條、律師法127條，都可以讓這位「陪伴者」入獄服刑。為什麼這麼多專業人士反彈，不限心理師，當然不是嫉妒人家很會賺錢，而是因為被google氣死。有沒有聽過這樣的話？「醫師，我上次查google，剛生小孩不能洗頭」、「律師，為什麼google告訴我，殺人不會判死刑？」

呂秋遠說，雖說google是集體智慧的展現，但是它沒有專業訓練、沒有專業證照，而你正在處理的議題是專業問題。「不然你請google幫你看病、幫你打官司，看AI是不是真的勝過真人實戰？」

呂秋遠說，台灣沒有心理醫師，只有精神科醫師、臨床心理師與諮商心理師。精神科醫師臨床心理師主要處理心理病理的議題，包括心理衡鑑等治療，諮商心理師處理一般人與人之間的議題與治療，但兩者都不能開藥。只有精神科醫師才能開藥治療精神科患者。不同的需求，就找不同的專業人士處理。

他指出，根據《心理師法》的規定，要成為心理師，必須在「公立或立案之私立大學、獨立學院或符合教育部採認規定之國外大學、獨立學院諮商心理所、系、組或相關心理研究所主修諮商心理，並經實習至少一年成績及格，有碩士以上學位」。

「很簡單嗎？國內約有20所大學開設相關系所，錄取率只有8%上下」，他說，考上以後，要修學分、寫論文、實習，最後要國家考試，通過以後，才能取得心理師執照。

他表示，多數人認為心理師只要陪人聊天就可以收錢，真好賺，我也來陪聊好了。但是，卻不知道心理師的所有回應都需要經過訓練，透過一個人的言談，去理解對方的感受與思考模式，進一步去找到察覺與改變的方法與可能。

呂秋遠說，理科太太的筆記，問題也就在這裡，她進一步加深了一般人的印象，只要買筆記，就可以理解諮商是什麼。理科太太標榜理科，但是所作所為一點都不理科，因為諮商是科學、是專業，不是閒聊，不是靠100小時，就可以讓心理健康出現狀況的人，得到專業撫慰與回應。

呂秋遠說，如果認為諮商師只是閒聊，民眾如何建立對諮商師的信任？又怎麼會願意在發現困難時，找專業諮商師協助？

「這是所有專業人士的困境」，呂秋遠說，當發現問題，一般人喜歡google、喜歡網紅，但就不願意找專業人士處理，然後再以google與網紅的結論，去挑戰專業人士的診斷結果。

他表示，理科太太很聰明，「開宗明義說，我不是在做諮商業務，我只是把心得分享給大家」，當然表面上不會觸犯心理師法第42條，反正她的受眾會埋單，不過就是商業行為而已。但是，對於專業人士來說，買了這份100小時的諮商筆記，就可以「陪伴度過最難過的時候」，傷害性不高、汙辱性極強。

呂秋遠說，難怪，現在有法律問題找google，有經濟困難找錢莊、有病問仙姑。然後，心理師開設診所，就會被笑，精神病才會去那裡，不然就是無病呻吟的人才會去花錢，而最後，心理師的專業，被簡化成100個小時的諮商。諮商，針對的都是個案，不是通案。

呂秋遠表示，如果有個案買了她的「分享經驗」課程，結果發現對自己沒用，因而對諮商這種專業沒信心，從此不願意求助。甚至被她的內容觸動了某些內心的傷痛，因此而自殘，或是有其他嚴重的後果，她可以負責嗎？

呂秋遠說，一個人很聰明，懂得規避法律，不代表可以規避社會責任，而社會責任倘若不存在於這個人身上，只剩下銅臭味，甚至認為質疑她的人就是酸民，那也無話可說了。