事故件數減半 台鐵「平交道障礙物偵測系統」 獲獎

為維持人車通行安全，台鐵局自2018年起在主線上尚未有紅外線自動偵測系統的其他260處平交道，安裝新一代隱形全時警衛「平交道障礙物自動偵測系統」，並於2021年底全部啟用。平交道事故因而從2020年的17件降至2021年僅剩8件，據一般事故與平交道事故件數占比分析，每年確實降低平交道事故發生率約8至9%。平交道障礙物自動偵測系統也榮獲2022年智慧型運輸系統（ITS） 「智慧運輸應用獎」。

台鐵表示，近年台鐵推動平交道防護設備提升，導入科技應用智慧化設備內容含括安全設備、資料儲存、預防性數據分析、自我學習建立大數據資料庫，將平交道資訊融合智慧化，2018年起更於主線上尚未有紅外線自動偵測系統的其他260處平交道，安裝新一代隱形全時警衛「平交道障礙物自動偵測系統」，並於去年底全部啟用。

台鐵指出，新設障礙物自動偵測系統與現行紅外線雷射光偵測點對點方式不同，改採熱感應與雷達偵測，偵測高度範圍也從原本的75公分至150公分，擴大到30公分至300公分，藉由該偵測系統，可在平交道淨空區域內進行障礙物的偵測、判斷與示警，一旦於平交道偵測到障礙物滯留，將透過防護無線電反饋給列車司機員即時反應，達成平交道事故的事前預防作用，降低事故發生率。