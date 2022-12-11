聽新聞
test
0:00 / 0:00

事故件數減半 台鐵「平交道障礙物偵測系統」 獲獎

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
臺鐵局局長杜微視察平交道障礙物自動偵測系統。圖／台鐵局提供
臺鐵局局長杜微視察平交道障礙物自動偵測系統。圖／台鐵局提供

為維持人車通行安全，台鐵局自2018年起在主線上尚未有紅外線自動偵測系統的其他260處平交道，安裝新一代隱形全時警衛「平交道障礙物自動偵測系統」，並於2021年底全部啟用。平交道事故因而從2020年的17件降至2021年僅剩8件，據一般事故與平交道事故件數占比分析，每年確實降低平交道事故發生率約8至9%。平交道障礙物自動偵測系統也榮獲2022年智慧型運輸系統（ITS） 「智慧運輸應用獎」。

台鐵表示，近年台鐵推動平交道防護設備提升，導入科技應用智慧化設備內容含括安全設備、資料儲存、預防性數據分析、自我學習建立大數據資料庫，將平交道資訊融合智慧化，2018年起更於主線上尚未有紅外線自動偵測系統的其他260處平交道，安裝新一代隱形全時警衛「平交道障礙物自動偵測系統」，並於去年底全部啟用。

台鐵指出，新設障礙物自動偵測系統與現行紅外線雷射光偵測點對點方式不同，改採熱感應與雷達偵測，偵測高度範圍也從原本的75公分至150公分，擴大到30公分至300公分，藉由該偵測系統，可在平交道淨空區域內進行障礙物的偵測、判斷與示警，一旦於平交道偵測到障礙物滯留，將透過防護無線電反饋給列車司機員即時反應，達成平交道事故的事前預防作用，降低事故發生率。

台鐵說，透過障礙物自動偵測系統，加上原路旁手動緊急按鈕，具體提升平交道防護等級，保障公路用路人、火車乘客與台鐵局員工的安全。而2020年該設備分批啟用以來至2021年底全數啟用後，平交道事故發生件數已由17件下降至8件，且依據一般事故與平交道事故件數占比統計分析，每年確實降低平交道事故發生率約8到9%。

平交道防護設備提升，增設雷達偵測感應器與熱影像攝影機。圖／台鐵局提供
平交道防護設備提升，增設雷達偵測感應器與熱影像攝影機。圖／台鐵局提供

台鐵

延伸閱讀

機車疑要右轉撞上高雄輕軌列車 騎士頭部受創命危

貨運業注意！8日起未自主安全檢查最高可罰9萬元

「灌籃高手」平交道聖地 朝聖熱潮多年未減

南鐵地下化開元陸橋12月15日起拆除 引人朝聖留影

相關新聞

遇內閣改組、總統大選 醫界憂健保部分負擔新制「胎死腹中」

部分負擔新制是否上路、何時實施出現變數。因內閣將在立法院會期結束後改組，健保部分負擔新制何時上路，將交由新內閣決定。醫界...

最新路徑曝光！輕颱「帕卡」晚間生成 距台遙遠無影響

氣象局今天發布輕颱帕卡生成訊息，目前位置在菲律賓東方海面，已是最接近台灣的時候，未來帕卡會逐漸往東北方移動、遠離台灣，預...

一張圖看天氣！冷氣團這日報到「全台有感」 兩波降溫低探12度

中央氣象局指出，未來一周持續在東北季風環境下，冷空氣將一波波南下，天氣越來越冷，尤其下周六冷氣團報到 ，全台都會明顯感受...

影／「善終，由自己決定」 別讓家族成員在病房爭吵打架

九旬婦人到院前已無心肺功能（OHCA），陪同就醫的女兒決定急救，插管、電擊、壓胸，婦人吃盡苦頭，最後送到加護病房。其他家...

博士學歷女強人57歲早發失智 女兒真情告白：我以媽媽為榮

失智症不是65歲以上長者的專利，有少數是65歲以下的「年輕型失智症」，這些病人和家屬面臨許多獨特的挑戰。今天是2022年...

東北季風影響 基隆發布豪雨特報、雙北防大雨

中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭、新北地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。