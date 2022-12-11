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小農餐盤48道 蔡招娣跋涉3000公里記錄人間覺味

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
蔡招娣出版新書「小農餐盤~48道人間覺味」，跋涉3000公里，呈現人間覺味。圖／蔡招娣
蔡招娣出版新書「小農餐盤~48道人間覺味」，跋涉3000公里，呈現人間覺味。圖／蔡招娣

「人間福報」蔬食園地專欄作者蔡招娣出新書「小農餐盤‧48道人間覺味」，側寫40位小農民以科技、創新翻轉傳統農業，2年來行腳，記錄食材從土地到餐桌的過程，有鄉間景致、人生況味及美食分享。

2018年，蔡招娣從服務37年的建築設計經理人退休，擔任惠中寺文宣組組長及「人間通訊社」記者，報導社會善美事蹟。

書中48道料理，由廚師好友林寶秀等人將當季食材料理成春、夏、秋、冬四季蔬食，作者也分享低生糖飲食減重秘方滷豆腐和豆薯沙拉，成功找回健康的經驗。

「人間福報」社社長妙熙法師在序中表示，蔡招娣出身農家，親訪小農必感同身受，每道蔬食背後，都是農民飽嘗風霜與艱辛的人生故事，字字情切為小農發聲，令讀者心有戚戚焉。「人間福報」推廣蔬食護生不遺餘力，希望讀者一起珍惜農作糧食，減碳救地球。

農委會前主委彭作奎三度參觀書中介紹「東勢張爺爺茂谷柑」果園，稱讚果園充滿愛與慈悲的照顧，果實纍纍壯碩；對青農方澤強說出「農業是一項偉大的志業」印象深刻。蔡招娣用文字提供正能量訊息，因友善土地讓農物成為自然界的翡翠，關心台灣農業發展的讀者，不容錯過年輕小農世代交替的願景。

佛光山中區總住持覺居法師表示，專注農務是另種修行，在驕陽烈日下流汗，在風雨飄搖中堅持，都是實實在在地咀嚼人生。蔡招娣走過山巔水湄，鄉間泥濘，發掘台灣各角落默默耕耘的良善好農，彰顯愛土地和艱難不屈的生活歷練，是萬法自然的生活智慧，值得展書學習。

蔡招娣出版新書「小農餐盤~48道人間覺味」，記錄小農故事。圖／蔡招娣
蔡招娣出版新書「小農餐盤~48道人間覺味」，記錄小農故事。圖／蔡招娣

佛光山

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