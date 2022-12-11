周六入冬第一波大陸冷氣團南下 氣象局：低溫下探13度

今天持續受到 東北季風 影響，中央 氣象局 說，在迎風面的北台灣都是容易有下雨的情形，南部則是要留意日夜溫差大的現象，下周末可能會有更強冷空氣南下。

氣象局說，周四、周五有些微空檔，溫度有略為回升趨勢，很快地周六入冬第一波大陸冷氣團南下，中部以北、東北部低溫13度左右，其他地方也只有14、15度低溫。

氣象局說，在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓有發展為颱風趨勢，北上過程整個環境不利於它發展，強度會慢慢減弱。

今天東北季風的強度比昨天更強一些，中部以北及東北部低溫約16、17度，其他地方在18到20度，白天高溫北台灣約17到19度，中部及花蓮23到25度，南部及台東則有25至28度，北台灣整天都比較涼，其他地方早晚也偏涼。

北部及東北部仍容易下雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區雨勢持續，有局部大雨發生的機率，連日降雨山區慎防坍方及落石，花蓮及台東的降雨則較為局部、短暫，中南部為多雲到晴。

未來一周持續在東北季風環境下，氣象局說，冷空氣一波波南下，天氣愈來愈涼、冷；明天、周二北部及東北部持續容易下雨，整天濕涼，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，花蓮及台東的降雨則較為局部、短暫，中南部為多雲到晴。

氣象局說，周三至周四清晨東北季風的強度更強，影響範圍也更廣，除了北台灣持續涼、冷以外，其他地方溫度也會下降，特別是中部局部地方的高溫也只有20度；周四白天到周五東北季風會稍微減弱，北部及東北部天氣仍涼，其他地方早晚也涼。

周三至周五北部及東北部降雨機率仍高，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區雨勢仍明顯，東部及東南部地區有也局部短暫雨，中南部為多雲到晴。

氣象局說，目前資料顯示，周六又有一波冷空氣南下，強度有機會比過去再更強，不過資料仍在調整當中，留意氣象局的最新預報；東北季風再增強，中部以北及東北部天氣轉涼，其他地方早晚也涼，基隆北海岸有雨，東北部地區及大台北山區有短暫雨，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周一、下周二基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。