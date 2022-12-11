東北季風發威 北台灣4縣市大雨特報

中央氣象局發布 基隆 北海岸、台北市山區、新北市、宜蘭縣大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭、新北地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及落石。

氣象局發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，東北部沿海空曠地區及桃園至雲林內陸地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

今、明兩天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸有雨，東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率。