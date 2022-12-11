「森麟人」植樹活動構思細膩 獲2022台灣年度設計大獎

高雄市清景麟教育基金會打造的「森麟人」活動品牌，榮獲2022台灣年度設計獎 Taiwan Design BEST 100「社會關懷友善環境 」獎項。基金會董事長林聰麟表示，期許透過獲獎，讓更多人重視環境永續的重要性與刻不容緩，起身投入植樹造林運動。

《Shopping Design》Taiwan Design BEST 100 獎項2012年設立，項目領域囊括展覽活動、社會關懷友善環境、設計團隊及建築空間、藝文推廣平台等，至今舉辦11年，今年 《Shopping Design》 以「To The Unknown ：設計未來式」為題。

清景麟教育基金會積極與屏科大森林系推行植樹造林運動，搶救復育稀有樹種，持續4年，不只種植超過萬坪送給未來的樹，也成功打造「森麟人」活動品牌。

基金會表示，2019年起每年持續不間斷辦理植樹活動，執行環境永續企業責任，至今已種植超過5千多棵樹。參與對象從一開始的企業員工，到後來廣邀社會大眾參與，由於活動內容豐富細緻多元，逐漸建立口碑，今年一對外開放報名，名額瞬間秒殺，許多民眾敲碗懇求明年加碼擴大舉辦。

《Shopping Design》讚賞「森麟人」整體計畫構思細膩度與豐富性，基金會透過主題設定，讓設計零違和融入活動，包含 DIY 小樹邀卡，是邀卡也是藝術裝置，讓民眾在家也能輕鬆造林；木塊登陸禮，是森麟人標幟，是紀念品，更是實用杯墊。