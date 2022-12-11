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這天恐跌破10度低溫 天氣風險：將有股強冷空氣灌頂台灣上空

聯合報／ 記者董俞佳楊德宜／台北即時報導
預報模式顯示7天之後有股強冷空氣灌頂台灣上空，各地低溫下探10度或更低。本報資料照片
預報模式顯示7天之後有股強冷空氣灌頂台灣上空，各地低溫下探10度或更低。本報資料照片

今天持續受到東北季風與冷空氣影響，天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，迎風面的北部東北部天氣不穩定，持續是陰雨天氣，中南部與花蓮以南天氣較好，是多雲時晴可見陽光的天氣型態，天氣穩定不太會下雨。

氣溫方面，廖于霆說，台灣南北差異也滿大，北部、東北部白天高溫只有18左右度，整天感受濕涼，中南部與東南部白天高溫24-26度，屏東28度左右，搭配不時露臉的陽光，人體感受上舒服許多。

展望未來一周，廖于霆表示，台灣都受冷高壓與東北季風影響，天氣型態分布上持續是北部、東北部陰雨，中南部與東南部天氣相對穩定。

氣溫方面則有高低變化。他說，今天到周二北部東北部高溫約17至18度，周三降到15至16度，周四、周五短暫回升到19-20度，周六後又呈現下降趨勢。

全台低溫則差不多，廖于霆表示，今天到周二低溫大約15至17度左右，周三低溫降到15度左右，周四低溫短暫回升到18度，周五後又降到15度。

廖于霆說，未來較大變化可能出現在7天之後，預報模式顯示有股強冷空氣灌頂台灣上空，各地低溫下探10度或更低，若成真在冬天來說是很正常的事，不過因為還有幾天時間，預報有可能改變，只是若對於溫度比較敏感的朋友或行業，就要提早做好準備，預防防寒害了。

廖于霆說，另外菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，這兩天雖有機會發展為颱風，不過未來是朝向東北遠離台灣的路線前進，對台灣不會有任何影響。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，周三、周四會降溫，但關鍵在周末，更顯著。建議事先把冬衣、棉被及防寒措施要準備好。

中央氣象局長鄭明典在臉書PO出美國氣候預測中心公布的北極振盪指數的圖表，他表示，黑色實線是觀測值，紅色線是系集預報的結果。觀測值達到-4.0，屬於很顯著的負北極振盪，表示極區有暖空氣流入，而原本在極區的冷空氣明顯偏移到中緯度來了。

鄭明典說，統計上，台灣只位於冷空氣路徑的邊緣，通常表示台灣不會持續受到冷空氣影響，但是被掃到邊的機率還是不低，提醒多注意氣象局發布的溫度變化訊息。

彭啟明說，下周北半球的冷空氣將會很活躍，和北極震盪有關連，負北極震盪可能發威。也請大家要提高警覺。

彭啟明表示，周三、周四會降溫，但關鍵在周末，更顯著。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
彭啟明表示，周三、周四會降溫，但關鍵在周末，更顯著。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
圖表為美國氣候預測中心公布的北極振盪指數，黑色實線是觀測值，紅色線是系集預報的結果。鄭明典說，觀測值達到-4.0，屬於很顯著的負北極振盪，表示極區有暖空氣流入，而原本在極區的冷空氣明顯偏移到中緯度來了。圖／取自鄭明典臉書
圖表為美國氣候預測中心公布的北極振盪指數，黑色實線是觀測值，紅色線是系集預報的結果。鄭明典說，觀測值達到-4.0，屬於很顯著的負北極振盪，表示極區有暖空氣流入，而原本在極區的冷空氣明顯偏移到中緯度來了。圖／取自鄭明典臉書

低溫 天氣動態

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