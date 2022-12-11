帕卡颱風最快今天生成不襲台 專家：說不定造成有利於高山降雪條件
菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓昨天上午生成，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，昨晚結構好轉，有可能在24小時內成為今年第25號颱風「帕卡」，應該是今年最後一個颱風，西北太平洋在12月有颱風出現是很正常的事情，並不值得特別驚訝。
吳聖宇說，以目前的預報資料來看，預期會是一個短命小颱風，未來大致沿著太平洋高壓邊緣向東北移動，36-48小時後，接近北緯20度左右時，可能遇上強垂直風切環境，以及冷空氣的入侵，而逐漸減弱。
他表示，對台灣天氣沒有直接威脅，但是伴隨一起北抬的暖濕水氣，未來將會逐漸湧入南海北部，有可能讓未來一周華南沿海到台灣附近的水氣持續偏多。
他說，尤其是在強冷空氣南下之前的這一段時間，北部、東半部可能還會維持陰雨天氣，中南部天氣是否會受到影響也值得觀察，如果水氣跟強冷空氣前緣的冷鋒配合得好的話，說不定有機會造成有利於高山降雪的條件，值得留意。
天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今年第25號颱風帕卡將生成，12月有颱風非常正常，應該會是今年最後一個颱風。今年一開始生成得慢，結果後來趕業績，轉眼之間接近平均值了。
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