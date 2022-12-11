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周六「極寒冷」 吳德榮：直接挑戰入冬首波寒流

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周六「極寒冷」 吳德榮：直接挑戰入冬首波寒流

聯合報／ 記者邱瓊玉楊德宜／台北即時報導
北台灣今天濕涼微冷的天氣，將持續至周三。本報資料照片
北台灣今天濕涼微冷的天氣，將持續至周三。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨迎風面有較多雲層，伴隨降水回波消長，新竹以北、宜蘭局部雨，北海岸雨較多；菲律賓東方海面熱帶低壓發展中。

東北季風影響，中央氣象局發布大雨特報，今天基隆北海岸、宜蘭、新北地區及台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及落石。

吳德榮說，北台灣今天濕涼微冷的天氣，將持續至周三；周四氣溫略回升，仍多雨。周五晚強冷空氣南下，周六直接挑戰入冬首波寒流，全台漸轉乾冷。雖然各國歐、美、日模式皆有類似模擬，發生的機率亦因此提高；但理論上期末的資料，存在較大的不確定性，應持續觀察模式的調整。

吳德榮說，今天至周二東北季風增強， 北台灣有局部雨，花東有局部短暫雨的機率，中南部晴時多雲；北台灣濕涼微冷，中南部白天舒適、早晚冷，日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者，仍要注意保暖；今天北部15至20度，中部14至26度，南部15至28度，東部16至28度。

他表示，周三冷空氣略增強，仍是北台灣濕涼微冷，中南部白天舒適、早晚冷的天氣，要注意保暖。

他說，周四至周五白天，冷空氣減弱，氣溫略回升，仍是北、東有局部雨，中南部晴時多雲的天氣。周五晚起入冬最強冷空氣南下，周六轉極寒冷，會冷到什麼程度？應密切觀察模式的調整。

吳德榮 天氣動態

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