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國人平均餘命落後日、韓 專家倡議政府應加碼投資健康

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
逢甲大學財稅系特約講座謝啟瑞（左起）、國立陽明交通大學教授周穎政、醫管學會理事長洪子仁出席「2022健康照護聯合研討會」，與來賓一同交流。記者余承翰／攝影
逢甲大學財稅系特約講座謝啟瑞（左起）、國立陽明交通大學教授周穎政、醫管學會理事長洪子仁出席「2022健康照護聯合研討會」，與來賓一同交流。記者余承翰／攝影

國人平均餘命、新生兒死亡率，以及乳癌、肺癌、攝護腺癌存活率等指標，均落後日本、南韓、新加坡等國，專家認為，這是因政府對健康投資不足所致，若要增進國人健康，必須捨棄從醫療成本、浪費等角度思考，應藉由各種方法進行「健康投資」，如此才能提高國人平均餘命，改善新生兒死亡率、癌症5年存活率等健康指標，並與OECD（經濟合作暨發展組織）國家一同競爭。

台灣醫務管理學會、醫策會、台灣醫院協會聯合舉辦「2022健康照護聯合研討會」，這次主題為「邁向智慧醫院欣願景、創新健康福祉心價值」，今天研討會邁入第2天。國立陽明交通大學教授周穎政針對「從價值創造思維探討台灣醫療服務之投入與產出」專題進行演講；逢甲大學財稅系特約講座謝啟瑞主講「健保財務永續發展之道」。

「我來當烏鴉，讓大家知道真實的情形，當政者及民眾都要引以為戒。」周穎政說，許多媒體都曾報導，台灣醫療服務、健康照護體系為世界第一，但真實情形是台灣在許多健康指標都落後日本、南韓、新加坡等國，但卻沒有好好檢討，這要如何稱自己是世界第一。

周穎政表示，政府不斷讚許國內經濟有好的成長，但從醫療健康統計數字的表現觀察，兩者並沒有同步，包括新生兒死亡率、過去20年國人平均餘命，或在急性心肌梗塞住院後30天及一年死亡率，或是乳癌、肺癌、攝護腺癌存活率等指標，均落後日本、南韓、新加坡等國，並於全球各國比較排名不佳，其中以慢性病的照顧是為有待加強及精進的重點。

台灣醫療保健占比國民生產毛額（GDP）為6.7%，遠遠落後其他先進國家。周穎政呼籲，政府應強化「健康投資」，並推動醫療支出的合理成長，才有可能改善落後的健康指標，以推動國家發展。

謝啟瑞說，健保制度的核心價值是依民眾健康的需要來分配醫療資源，因此，健保財務永續發展的觀察重點，就是政府應增加「健康投資」，也就是政府對健保財源需多加投入，但觀察過去30年來，當健保開辦時，政府於經常性醫療保健支出的比重高達75%，但這30年來一度降至60%，現在回升至65％，但仍遠遠落後健保開辦時期及許多先進國家，顯然政府在「健康投資」是不夠的。 

政府應要視醫療支出是一種投資，更要透過許多方式投資健康。對於改善健保財務，謝啟瑞提出一個二加二的健保改革方案，藉由兩種公部門財源加上兩種支付制度。兩種公部門財源為現行健保制度外，新增一般稅收財源。兩種支付制度是指，現行的健保支付制度，加上設立用來獎勵產出的支付制度，以實現經濟體系動態及靜態兩種效率的平衡。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，台灣經常性醫療支出過低已是常態，這已獲得與會專家的共識，尤其是過度壓低醫療支出的比率及成長率，造成台灣與OECD國家相比在平均餘命、嬰兒死亡率、癌症5年存活率等，明顯落後日本、南韓、新加坡等國，建議政府應對醫療、健康應加以投資，必須提高醫療總額，讓健保永續經營。

健保 死亡率

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