自認沒病卻被太太逼去就醫 專家：應提升對失智病識感

台灣失智症協會今年主辦2022國際失智症協會亞太區域會議暨國際研討會，當中邀請來自日本、台灣、新加坡等國的失智者分享。國際失智症協會預估，2025年全球失智人口將達1.39億。台灣現約30萬名失智症患者，失智症除記憶問題，也可能有認知障礙、個性改變等，但許多人對失智症不了解，明明行為「怪怪的」，卻自認沒問題，身旁家屬早急如熱鍋螞蟻，得連哄帶騙去看就醫。專家提醒，若自覺或家人發現行為異常，應盡早就醫，降低未來因失智症致死的風險。

「起初，我感覺自己常常重複說話。」74歲的白婉芝，六年前察覺自己異常，原先陪著失智母親赴神經內科就診，沒想到自己竟被醫師診斷為失智症。她起初不願意接受，另外跑了3家醫院檢查，最後才「想通」，回到起初的神經內科確診。

現在她穩定服藥，也參加教會禮拜、團康活動，更擔任共餐老師，獲得同學大力稱讚，讓她不再將自我封鎖，而是揮別眼淚與失智人生共舞。

45歲的Shinobu Yamanaka來自日本高知縣，是患有憂鬱症、年輕型失智症的單親媽媽，她患憂鬱症期間時常將自我封閉，孤立，隨記憶力出問題，就醫才確診失智症。她坦言，確診失智症時讓她很痛苦，且認知到沒有藥物可以治癒，但感謝醫師及家人願以同理心支持她，如今她回想，自己很幸運能被「及早診斷」，因為更能及早安排生活，以及協助更多失智病友，不害怕面對疾病。

高雄長庚神經內科部副部主任張瓊之表示，若要及早確認是否罹患早期阿茲海默症，現在有正子斷層造影、或血液標誌等檢查方式，但觀察社區中仍有許多病人無病識感，尤其南部許多老老照顧的家庭，先生自認沒病、太太覺得先生病重，好不容易連哄帶騙到醫院，在診間檢查卻吵起來，及早確診失智症在臨床實務仍面臨許多挑戰。

台灣失智症協會理事長徐文俊表示，若自覺異常、或家人認為出問題時，多半都會及早確診失智症，因此「無病識感」的失智者多半是後期才會出現，即使家人認為有問題，但這群患者自認沒問題。他表示，阿茲海默症失智症從發病到致死會經過一段時間，中間可能出現中風、心臟病、肢體障礙到臥床、感染致死，長期來看退化型失智症「是會致死的疾病」，應該及早預防、介入治療並降低致死風險。

部分民眾憂心罹患失智症而希望做檢測，徐文俊表示，臨床上多以「自覺有症狀或家人發現異常」優先做檢查，對於無症狀者是否要接受失智症檢查或測驗，在臨床實務中仍有爭議。他認為，當個案自覺退步時，旁人可多鼓勵個案去做檢查，經醫師建議提供藥物或非藥物治療，此外社會應建立更完善失智症支持系統，讓民眾不害怕被診斷失智症，也不怕被孤立或失去社會地位。