冬季吸呼道殺手「肺炎鏈球菌」 四危險族群快接種疫苗

隨著新冠防疫疲乏、流感病毒提早報到、國境開放以及口罩禁令鬆綁，近三年超高規格防疫的解封過程中，「免疫負債」恐引發其他病菌反撲。其中，好發於冬季的流感、肺炎已經開始多了起來，高風險族群應盡快接種疫苗，提升自我保護力，預防併發重症。

亞東紀念醫院家庭醫學科主任陳志道說，今年呼吸道感染疾病持續上升，包括類流感急診人數創兩年新高、流感提前來襲、肺炎和流感的死亡人數較去年同期高1.5倍，民眾除了提高新冠疫苗完整接種率，也要施打流感疫苗與肺炎鏈球菌疫苗，遠離疾病威脅。

感染肺炎鏈球菌恐有致命危機

根據統計，肺炎高居國人十大死因第三名，且死亡率逐年上升。症狀類似感冒的呼吸道疾病為什麼可怕？又是如何引起的呢？陳志道表示，肺炎鏈球菌是社區型肺炎最常見的致病原，主要經由飛沬傳播，有咳嗽、高燒、肌肉痠痛等症狀，且濃痰帶有黃綠色、血絲。若自身免疫力不佳，則會引發嚴重肺炎、中耳炎，甚至惡化為腦膜炎，不可輕忽。

預防肺炎鏈球菌，最佳方式為接種疫苗，尤其是易罹患肺炎的高風險族群，包括65歲以上長者、慢性病患、免疫力低下疾病患者，以及5歲以下的幼兒。民眾疑問：常戴口罩或是已經打了流感疫苗，還需要打流感及肺炎鏈球菌疫苗嗎？陳志道強調，這些都是完全不同的病原，高風險族群可同時接種流感及肺炎鏈球菌疫苗，「左流右肺」多一層防護，避免併發重症及死亡。

肺炎三防：新冠肺炎、流感、肺炎鏈球菌

新冠疫情逐漸獲得控制，流感疫苗也已經開打，陳志道建議再加上肺炎鏈球菌疫苗，打造「軍隊」保肺大作戰！目前肺炎鏈球菌疫苗分為13價與23價，23價為第一代疫苗、13價涵蓋最常致病的13類菌種，兩者都具有效用，但保護時效、適用對象以及價格略有不同，可經由醫師評估後，選擇適合的疫苗接種。

陳志道提醒，冬天「肺炎三防」著重在新冠肺炎、流感、肺炎鏈球菌；而慢性病族群、菸槍族、肺病陽過族（65歲以上有慢性肺病及新冠確診康復者）、常出入高風險飛沫傳染場合的外出族，這危險「四族」也要注意，主動積極與醫師討論疫苗施打計畫，降低侵襲性肺炎鏈球菌的感染率，疫苗相關問題，建議諮詢小兒科、家醫科。

勤練胸椎伸展操增強肺部功能

得了新冠肺炎、流感或肺炎鏈球菌，肺部功能可能受損，而且再次感染的機率變得比較高，除了施打疫苗增強保護力，日常的肺部保養也非常重要。物理治療師簡文仁說，從運動方面強化肺部，能降低病毒入侵的機會，心肺耐力變強也不易疲累。首先打開胸腔，使呼吸順暢，接著手臂向上延伸，有拉開肩頸及關節的效果。

簡文仁強調，運動過程搭配呼吸吐納，記得胸部和肩部保持放鬆的狀態，用深層的力量達到腹式呼吸。只要持之以恆練習，有助於提升肺部功能、緩解染疫後呼吸困難的症狀。

● 左流右肺

可以同時注射，左手打流感，右手打肺炎鏈球菌；接種疫苗至少約14天才會產生足夠抗體，愈早接種、愈早得到保護。