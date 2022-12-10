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冬季吸呼道殺手「肺炎鏈球菌」 四危險族群快接種疫苗

聯合報／ 記者廖靜清／新北即時報導
亞東紀念醫院家庭醫學科主任陳志道呼籲施打肺炎鏈球菌疫苗保護肺部，預防併發重症。記者許正宏／攝影
亞東紀念醫院家庭醫學科主任陳志道呼籲施打肺炎鏈球菌疫苗保護肺部，預防併發重症。記者許正宏／攝影

隨著新冠防疫疲乏、流感病毒提早報到、國境開放以及口罩禁令鬆綁，近三年超高規格防疫的解封過程中，「免疫負債」恐引發其他病菌反撲。其中，好發於冬季的流感、肺炎已經開始多了起來，高風險族群應盡快接種疫苗，提升自我保護力，預防併發重症。

亞東紀念醫院家庭醫學科主任陳志道說，今年呼吸道感染疾病持續上升，包括類流感急診人數創兩年新高、流感提前來襲、肺炎和流感的死亡人數較去年同期高1.5倍，民眾除了提高新冠疫苗完整接種率，也要施打流感疫苗與肺炎鏈球菌疫苗，遠離疾病威脅。

感染肺炎鏈球菌恐有致命危機

根據統計，肺炎高居國人十大死因第三名，且死亡率逐年上升。症狀類似感冒的呼吸道疾病為什麼可怕？又是如何引起的呢？陳志道表示，肺炎鏈球菌是社區型肺炎最常見的致病原，主要經由飛沬傳播，有咳嗽、高燒、肌肉痠痛等症狀，且濃痰帶有黃綠色、血絲。若自身免疫力不佳，則會引發嚴重肺炎、中耳炎，甚至惡化為腦膜炎，不可輕忽。

預防肺炎鏈球菌，最佳方式為接種疫苗，尤其是易罹患肺炎的高風險族群，包括65歲以上長者、慢性病患、免疫力低下疾病患者，以及5歲以下的幼兒。民眾疑問：常戴口罩或是已經打了流感疫苗，還需要打流感及肺炎鏈球菌疫苗嗎？陳志道強調，這些都是完全不同的病原，高風險族群可同時接種流感及肺炎鏈球菌疫苗，「左流右肺」多一層防護，避免併發重症及死亡。

肺炎三防：新冠肺炎、流感、肺炎鏈球菌

新冠疫情逐漸獲得控制，流感疫苗也已經開打，陳志道建議再加上肺炎鏈球菌疫苗，打造「軍隊」保肺大作戰！目前肺炎鏈球菌疫苗分為13價與23價，23價為第一代疫苗、13價涵蓋最常致病的13類菌種，兩者都具有效用，但保護時效、適用對象以及價格略有不同，可經由醫師評估後，選擇適合的疫苗接種。

陳志道提醒，冬天「肺炎三防」著重在新冠肺炎、流感、肺炎鏈球菌；而慢性病族群、菸槍族、肺病陽過族（65歲以上有慢性肺病及新冠確診康復者）、常出入高風險飛沫傳染場合的外出族，這危險「四族」也要注意，主動積極與醫師討論疫苗施打計畫，降低侵襲性肺炎鏈球菌的感染率，疫苗相關問題，建議諮詢小兒科、家醫科。

勤練胸椎伸展操增強肺部功能

得了新冠肺炎、流感或肺炎鏈球菌，肺部功能可能受損，而且再次感染的機率變得比較高，除了施打疫苗增強保護力，日常的肺部保養也非常重要。物理治療師簡文仁說，從運動方面強化肺部，能降低病毒入侵的機會，心肺耐力變強也不易疲累。首先打開胸腔，使呼吸順暢，接著手臂向上延伸，有拉開肩頸及關節的效果。

簡文仁強調，運動過程搭配呼吸吐納，記得胸部和肩部保持放鬆的狀態，用深層的力量達到腹式呼吸。只要持之以恆練習，有助於提升肺部功能、緩解染疫後呼吸困難的症狀。

● 左流右肺

可以同時注射，左手打流感，右手打肺炎鏈球菌；接種疫苗至少約14天才會產生足夠抗體，愈早接種、愈早得到保護。

物理治療師簡文仁示範擴胸運動、呼吸訓練。記者許正宏／攝影
物理治療師簡文仁示範擴胸運動、呼吸訓練。記者許正宏／攝影
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流感疫苗 慢性病

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