HAPPY GO新北耶誕城GO環保 回收實體卡換10點 下載App綁定再抽iPhone 14 Pro

新北歡樂耶誕城熱鬧進行中，HAPPY GO也從即日起連續2個周末於新北市站前廣場舉行消費者活動，以「減塑有你＋1」為主題，邀請民眾將過期不再使用的塑膠卡面會員卡、信用卡、電子票卡等投入回收箱，活動開跑2天已投入數千張塑膠實體卡，相當踴躍。HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，今年為HAPPY GO永續環保元年，除了宣布不再主動發行實體卡，同時邀請卡友減塑減碳落實數位化。活動現場每回收1張可獲得HAPPY GO 10點獎勵，鼓勵全民行動支持永續環保愛地球，適逢年末點數即將到期，民眾若將手中零碎點數捐出助公益團體還有機會獲得神秘好禮。

即日起至12月11日，以及12月16～18日於新北耶誕城活動現場攤位推出4大優惠活動，包括卡友下載HAPPY GO App及綁定雲端發票取代塑膠實體卡，就有機會抽中iPhone 14 Pro，消費累、兌點搭配「環保兌最大5購厲害」活動，還有機會抽中gogoro環保電動機車；現場出示「HAPPY GO App綁定發票手機條碼」畫面，免費拿限量客製化雞蛋糕，如攜帶塑膠卡並投入「愛地球快樂箱」，每投入1張可獲得10點，每人最多可獲得1,000點；現場參與HAPPY GO環保挑戰賽，挑戰成功即可將HAPPY GO 100點帶回家；另外，凡於活動期間與吉祥物點點或現場與HAPPY GO相關品牌元素裝置拍照上傳完成指定任務，還可抽全台唯一樂高馬賽克拍照機體驗，將活動合照上傳至HAPPY GO App則有機會抽中1,000點。 鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳鼓勵民眾參與活動，於現場每回收1張塑膠實體卡可獲得HAPPY GO 10點獎勵。記者李政龍／攝影 活動期間於攤位現場出示「HAPPY GO App綁定發票手機條碼」畫面，免費拿限量客製化雞蛋糕。記者李政龍／攝影 卡友現場下載HAPPY GO App及綁定雲端發票取代塑膠實體卡，就有機會抽中iPhone 14 Pro。記者李政龍／攝影