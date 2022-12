HAPPY GO新北耶誕城GO環保 回收實體卡換10點 下載App綁定再抽iPhone 14 Pro

新北歡樂耶誕城熱鬧進行中,HAPPY GO也從即日起連續2個周末於新北市站前廣場舉行消費者活動,以「減塑有你+1」為主題,邀請民眾將過期不再使用的塑膠卡面會員卡、信用卡、電子票卡等投入回收箱,活動開跑2天已投入數千張塑膠實體卡,相當踴躍。HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示,今年為HAPPY GO永續環保元年,除了宣布不再主動發行實體卡,同時邀請卡友減塑減碳落實數位化。活動現場每回收1張可獲得HAPPY GO 10點獎勵,鼓勵全民行動支持永續環保愛地球,適逢年末點數即將到期,民眾若將手中零碎點數捐出助公益團體還有機會獲得神秘好禮。

即日起至12月11日,以及12月16~18日於新北耶誕城活動現場攤位推出4大優惠活動,包括卡友下載HAPPY GO App及綁定雲端發票取代塑膠實體卡,就有機會抽中iPhone 14 Pro,消費累、兌點搭配「環保兌最大5購厲害」活動,還有機會抽中gogoro環保電動機車;現場出示「HAPPY GO App綁定發票手機條碼」畫面,免費拿限量客製化雞蛋糕,如攜帶塑膠卡並投入「愛地球快樂箱」,每投入1張可獲得10點,每人最多可獲得1,000點;現場參與HAPPY GO環保挑戰賽,挑戰成功即可將HAPPY GO 100點帶回家;另外,凡於活動期間與吉祥物點點或現場與HAPPY GO相關品牌元素裝置拍照上傳完成指定任務,還可抽全台唯一樂高馬賽克拍照機體驗,將活動合照上傳至HAPPY GO App則有機會抽中1,000點。 鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳鼓勵民眾參與活動,於現場每回收1張塑膠實體卡可獲得HAPPY GO 10點獎勵。記者李政龍/攝影 活動期間於攤位現場出示「HAPPY GO App綁定發票手機條碼」畫面,免費拿限量客製化雞蛋糕。記者李政龍/攝影 卡友現場下載HAPPY GO App及綁定雲端發票取代塑膠實體卡,就有機會抽中iPhone 14 Pro。記者李政龍/攝影