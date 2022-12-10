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厚外套快準備！下周連兩波冷空氣報到 北部低溫下探12度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局表示，下周將迎來今年入冬以來最強冷空氣，低溫將下探12至13度。圖／本報資料照片
中央氣象局表示，下周將迎來今年入冬以來最強冷空氣，低溫將下探12至13度。圖／本報資料照片

中央氣象局表示，明天東北季風增強，各地氣溫將略降1至2度，下周將迎來2波更強冷空氣，其中，下周六(17日)迎來的第2波為今年入冬以來最強冷空氣，目前強度已達「大陸冷氣團」標準，低溫下探12至13度，但因時間較遠可能有所變化，仍需再觀察。

氣象局表示，明天東北季風增強，各地氣溫將略降1至2度，並一路延續至下周二(13日)，中部以北、東北部地區低溫約為16度，南部及花東地區17到20度，北部高溫約為17至19度，中部、花蓮約23至25度，南部及台東約25至28度。

氣象局指出，下周三(14日)另一波更強冷空氣南下，14日、15日北部地區低溫來到14度至15度，其他地區低溫約17至18度，北部地區白天高溫可達16至17度，中部地區高溫約20至22度，整體溫差不大。下周六(17日)則將迎來今年入冬以來最強冷空氣，目前強度已達「大陸冷氣團」標準，低溫下探12至13度，但因時間較遠，仍需再觀察。

氣象局指出，下周四(15日)、周五(16日)東北季風暫時減弱，溫度會短暫回升，北部雲量多，未來一周北部、東北部地區仍維持降雨，也要留意局部大雨，中南部多雲到晴、花東地區天氣穩定，僅需留意局部短暫陣雨。

氣象局也說，菲律賓東方海面今天上午8點生成熱帶性低氣壓，明天上午有機會形成輕颱「帕卡」，路徑預估往北，再往東北，但越往北走越不利其發展，預計下周二(13日)就會減弱，移動範圍不會超過北緯20度，也不會影響台灣。

氣象局表示，下周二(13日)之前沿海地區仍要慎防長浪，另外，今晚台南以北、恆春半島沿海及外島地區風力將達到更強，可達9至11級強陣風，東半部地區則達8至9級，提醒民眾留意。

中央氣象局表示，下周將迎來今年入冬以來最強冷空氣，低溫將下探12至13度。圖／本報資料照
中央氣象局表示，下周將迎來今年入冬以來最強冷空氣，低溫將下探12至13度。圖／本報資料照

氣象局 低溫 冷氣團

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