肺炎居國人前十大死因第3名 醫師籲秋冬保肺「3防4族」

肺炎高居國人十大死因第3名，且死亡率有攀升趨勢。聯合報為教導民眾秋冬「保肺」撇步，今天在新竹市舉辦免費健康講座，吸引滿場民眾參與，由中醫大新竹附醫家醫科主任胡松林主講，分享「3防4族」衛教觀念，提醒民眾特別防範新冠肺炎、流感、肺炎鏈球菌上身，建議接種疫苗以降低感染機會。

胡松林說，近年新冠肺炎疫情衝擊全球，雖然疫苗施打率提高，防疫措施逐漸鬆綁，朝與病毒共存方向邁進，但也因為防疫疲乏、流感病毒提早報到加上國境開放等3大原因，今年肺炎及流感死亡人數還比去年同期高1.5倍，民眾更得要慎防肺炎找上門。

「肺炎鏈球菌是社區型肺炎常見致病菌之一！」胡松林特別提醒60歲以上族群、入住機構、抽菸者或頻繁與小孩接觸族群等都最有機會讓肺炎鏈球菌從鼻咽腔跑到肺部造成肺炎，建議民眾施打肺炎鏈球菌疫苗預防染病，尤其曾感染過肺炎者建議施打，因再次感染機率很高。

胡松林也提到「3防4族」保肺衛教觀念，民眾應防範肺炎鏈球菌、新冠肺炎病毒、流感病毒，並提醒慢性疾病族、菸槍族、外出族、肺病陽過族（65歲以上有慢性疾病或曾確診新冠肺炎者）要多加防範，建議接種疫苗，可大幅下降感染、住院及住院死亡機會。

胡松林說，針對19到65歲未滿者且從未接種過，建議先打13價肺炎鏈球菌疫苗，間隔至少8周再接種1劑23價肺炎鏈球菌疫苗，並間隔至少5年再接種第2劑23價肺炎鏈球菌疫苗，保護效果較好。

台北市社區營養推廣中心營養師吳家彤今天也參與健康講座分享健康飲食、每周3次固定運動觀念，提醒民眾要注意攝取足夠熱量及蛋白質、優先選擇植物性蛋白質、選擇全穀雜糧類食物及新鮮蔬果、每天喝足量的水，並要減少食用加工食品與油炸食品。

吳家彤特別提醒攝取蛋白質的重要性，補充鈣質也是蛋白質食物來源，若飲用鮮奶會引起腸胃不適，也可以食用無糖優格、無糖優落乳、起司片取代，再來抗氧化的彩虹蔬果不能少、建議白飯可混入糙米增加營養價值，或是1天1湯匙堅果種子補充營養。