耶誕節就是要拍爆美照！全台10大必去浪漫聖誕節景點不藏私大公開

你還去過哪些耶誕景點呢？

萬眾矚目的耶誕節即將來臨～除了和三五好友在家裡聚會、開派對慶祝，現在隨著疫情逐漸解封，越來越多人選擇到戶外出門走走，今（2022）年全台各地也舉辦許多有趣又好玩的耶誕節活動，從耶誕造景、演唱會到市集都吸引大批民眾共襄盛舉，遊客還能拿出手機和相機，按下快門紀錄浪漫美好的耶誕佳節。

還沒想好要去哪裡過耶誕節嗎？現在就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你來搜集全台10大耶誕節景點，2022年沒來過這些地方就落伍啦！

image source:翻攝FB／我的新北市

No.1 新北歡樂耶誕城

此生絕對要來「新北歡樂耶誕城」體驗過節氣氛！今年新北市政府集結Disney+迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與STAR內容，活動範圍從市民廣場、站前廣場、萬坪公園到府中商圈，另外以新北市政府北面牆面為載體，由新加坡光雕技術團隊打造出Disney+主題3D雷射光雕投影秀，極光雲海特效加上雪花片片飛來，讓你宛如踏上雪國之境。

來到市民廣場除了可以見到《冰雪奇緣》雪寶置身耶誕樹地標，以北歐雪國為主題的市集藉由耶誕飾品擺設，更是營造出浪漫溫馨的氛圍，「冰屋戲雪池」、「冰宮旋轉木馬」也讓小朋友玩得不亦樂乎，不用飛到南極，走進南國冰屋就能感受零下體感極致體驗。

image source:翻攝2022新北歡樂耶誕城

「7大耶誕絕美光廊」網美必拍！

喜歡拍美照的網美也絕對不能錯過新北歡樂耶誕城「7大耶誕絕美光廊」，像是以星際大戰光劍交織、宇宙為理念分別設計的「原力光廊」、「銀河星廊」，或是呼應冬季的白雪光廊、極地光廊、綺麗光廊、夢幻光廊及寶石光廊，拿起相機擺個pose、隨手一按快門鍵，都能拍出耶誕節的最佳美照。

今年新北歡樂耶誕城也帶動觀光人潮湧進，網友也稱讚「真的蠻有耶誕節氣氛」、「天氣好的話，印象中週末都會爆滿，尤其是演唱會那兩天」、「家鄉有讓人感到幸福的活動很棒」、「歡迎大家來玩，板橋的驕傲」、「蠻期待的，每年必逛，搭捷運真的方便快速」。

活動日期：2022／11／11-2023／01／02

活動地點：市民廣場／萬坪公園／站前廣場／府中商圈

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image source:翻攝2022新北歡樂耶誕城



No.2 台中耶誕嘉年華

順應去（2021）年「台中好甜」的概念，台中市政府除了在舊台中火車站裝設15公尺高的「心花朵朵」耶誕樹，在柳川水岸廊道也打造華麗水舞燈光秀2.0「愛如潮水」，遊客來到這裡除了能夠欣賞美景，還能踩踏琴鍵，讓噴泉隨著音符搖擺。走到綠川水岸廊道還有「心願燈籠」及「暖心到融化」粉色雪人造景，不論是熱戀中的男女，還是想散步聊天的家人，都很適合打卡拍照。

去年實地走訪柳川的遊客也推薦，「整體規劃的還算不錯，燈飾也都各具特色」、「2021年台中耶誕節主題『台中好甜』，特別前來觀賞高達60公尺的流水耶誕樹，真的很壯觀很漂亮」、「搭配耶誕燈飾等裝置藝術，非常漂亮」。

活動時間：2022／12／16-2023／01／02

活動地點：舊台中火車站前廣場、綠川及柳川水岸廊道

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image source: 翻攝臺中市政府觀光旅遊局

No.3 屏東聖誕節

誰說南台灣不能感受冰雪世界？屏東縣政府每年耶誕節都會在屏東公園擺設藝術裝置，今年則以「冰世界・雪國度」進行開幕點燈儀式，不僅大人小孩能夠欣賞每半小時一次的璀璨冰山主燈秀，每逢假日還能在燈飾「浪漫雪廳」椰林廊道感受天降雪花的美景，此外還能於指定時段到打卡區和耶誕老公公合影，想要感受異國市集的人也能來現場吃喝玩樂！

遊客也開心評價，「燈會佈置看得到屏東觀光有用心在營造耶誕氛圍，燈光映照水面上的倒影，有秒到日本名花之里的錯覺」、「耶誕節的燈飾絢麗、如夢似幻，真的非常非常的美」、「燈光美氣氛佳！跟好幾年前差很多，真的完全不一樣了」。

活動時間：2022／11／11-2023／01／02

活動地點：屏東公園

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image source: 翻攝屏東聖誕節官方網站

No.4 愛河灣聖誕燈光展演

喜歡燈光秀的你，今年聖誕節絕對要把握機會前往高雄愛河灣、流行音樂中心欣賞「2022愛河灣聖誕燈光展演」！民眾可以走上高流場域海豚步道、珊瑚礁群、鯨魚堤岸等最佳觀賞點，欣賞浪漫絕美的耶誕元素帶來的視覺與聽覺饗宴，現場也有耶誕市集與表演活動，讓民眾來訪就能感受濃濃的耶誕節氣氛。

高雄愛河灣耶誕燈光展演舞台先前試燈時也吸引高雄人瘋狂朝聖，「今年耶誕慶祝首選高雄」、「高雄驕傲再現，我高雄我驕傲」、「這是最美的耶誕樹，高雄充滿創意」、「高雄市越來越美麗」、「今天下班才去高雄流行音樂中心散步，沒想到就先看到試燈了，實在太美了」。

活動時間：2022／11／12-2023／01／02

活動地點：高雄愛河灣、高雄流行音樂中心建築群

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No.5 南紡購物中心「卡娜赫拉的小動物幸福聖誕節」

去年推出史努比造型耶誕樹的南紡購物中心，今年特別以「卡娜赫拉的小動物幸福聖誕節」為主題，再度打造出13公尺高的卡娜赫拉耶誕樹，周圍還有巨型公仔，萌度指數爆表的卡娜赫拉站在百貨公司廣場前，讓旁邊路人想不多看幾眼也難！隨著夜晚降臨，晚上整點時還會出現卡娜赫拉和P助的造型投影，伴隨陣陣雪花落下，超級適合揪你身旁的好友來張耶誕節自拍。

南紡購物中心也帶來許多前來感受耶誕節氛圍的人潮，網友分享「今年耶誕節是卡娜赫拉超可愛，很喜歡南紡的耶誕節氣氛」、「廣場充滿耶誕節氣氛」、「走過路過可以來拍照，感受卡娜赫拉和P助的可愛」、「逛起來很舒適，適逢耶誕節挺有氛圍」。

活動時間：2022／11／07-2023／01／02



活動地點：南紡購物中心

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No.6 奇美博物館「聖誕週末歡樂聖誕派對」

位於台南的奇美博物館除了建築本身就是網美喜歡踩點的觀光景點，適逢耶誕節到來，2022年奇美博物館也推出「聖誕週末歡樂聖誕派對」，配合館內《時代的臉孔：莎士比亞到紅髮艾德》30週年特展，館方這次以英國為主題，讓遊客不只體驗歡樂耶誕派對與歐風經典市集，還有英國名琴限定演出、坐在草皮上享受戶外星光電影、廣場大舞會，大人小孩都能盡情從白天玩到黑夜。

先前曾參與台南奇美博物館耶誕節「聖誕週末美妙聖誕」的網友透露，「很棒！整體的體驗讓人難忘，下次有機會還想再去」、「非常開心的耶誕節體驗，明年還會想要參與」、「濃濃的耶誕節氣氛，熱鬧好吃的市集，越晚越high的節目，值得再去」。

活動時間：2022／12／17、18、24、25



活動地點：奇美博物館

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No.7 BELLAVITA寶麗廣塲「冬日雪地嘉年華」

號稱貴婦百貨的「BELLAVITA寶麗廣塲」，今年耶誕節特別以「冬日雪地嘉年華」為主軸，在館內設有五彩繽紛摩天輪、夢幻旋轉木馬，還有俏皮可愛的小丑在冰上耍雜技、長頸鹿在獸籠裡跟觀眾說哈囉，遊客也能坐進熱氣球的車廂打卡拍照，不用忍受風吹日曬就能輕鬆獲得漂亮又夢幻的耶誕節美照。

耶誕節造景也讓網友歎為觀止，「摩天輪、旋轉木馬、耶誕樹等耶誕視覺陳列設計五顆星」、「每年一追寶麗耶誕廣場」、「每年耶誕前夕必來拍照打卡，很用心佈置」、「耶誕節裝飾很美，專櫃也都覺得高級很有質感，整個信義區串連起來，真的很棒也很像在國外」、「每次來都有不同的佈置，美美的很棒」。

活動時間：2022／11／25-2023／01／03



活動地點：BELLAVITA寶麗廣塲

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No.8 GLORIA OUTLETS華泰名品城聖誕村

桃園高鐵站旁的「GLORIA OUTLETS華泰名品城」是許多人逛街血拼的好地方，現在每逢耶誕節也是熱門拍照打卡景點～華泰名品城於今年推出「驚喜玩聖誕」活動，全園除了會驚喜降雪，各大道也有耶誕市集，指定時段還有可以欣賞狂歡大遊行精彩表演，長達1.6公里的「光之廊道」讓網美拍好拍滿，還能親臨美式快餐店、薑餅人排排站、搞怪聖誕老公公等場景。

遊客也在Google評價「超級好逛、好拍照」、「很用心佈置的outlet，街上還有應景人造雪花」、「很有國外氣氛」、「整個名品城充滿耶誕氣氛，因為不是在地人，第一次來體驗耶誕活動，每張照片拍起來都很厲害」。

活動日期：2022／11／18-2023／01／02

活動地點：GLORIA OUTLETS華泰名品城

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No.9 台中草悟系聖誕村

想要抓住2022年末尾巴，不妨來參加位於台中草悟道的「草悟系聖誕村」，草悟系聖誕村活動為期39天，同時串連勤美誠品綠園道、PARK2、金典綠園道等三大場域，集結藝文展覽、黑色音樂派對、Santa Go聖誕趣味路跑、聖誕烙跑音樂會等活動，藉由「我先烙跑囉」幽默自嘲的生活態度為核心精神，希望每個人都能從2022年末烙跑到2023年，逃開困境的同時也能奔向歡樂！



網友對於草悟系聖誕村也引頸期待，「Santa Go聖誕趣味路跑感覺挺有趣，重點是9點才開始」、「剛剛有經過感受耶誕氣氛主腳」、「謝謝幕後的小精靈們，幫大家打造歡樂的耶誕節」。

活動日期：2022／11／25-2023／01／03

活動地點：台中草悟道

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No.10 台北101

許多觀光客都喜歡走訪台灣知名地標「台北101」，台北101在12月也悄悄換上耶誕節裝扮！為迎接耶誕節與跨年活動到來，101特別舉辦「雙跨年」系列活動，使用101棵精品等級諾貝松、檀香柏、銀柏樹，並採用鑽石、紅寶石、珍珠及水晶球等奢華吊飾，結合北極熊、孔雀等動物，將耶誕樹分別放置於1樓至101樓，其中Dior和Harry Winston更是分別打造無限之夢耶誕樹、祈願耶誕樹，建築外圍還有玫瑰光廊和浪漫馬車可供拍照打卡，成為耶誕節亮點。

網友也大力讚賞，「為了迎接耶誕節到來，裝飾燈、耶誕樹都已經佈置到位了，信義區夜晚真美」、「耶誕節快到了，佈置的很有過節氣息」。

活動日期：即日起至2023／01／02

活動地點：台北101

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年12月06日至2022年12月05日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『全台聖誕景點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統