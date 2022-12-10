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穆斯林旅遊商機！參山處增20友善場域認證 醫院也入列
觀光局參山國家風景區管理處為開拓中台灣疫後國際觀光市場，昨晚舉辦穆斯林旅遊環境輔導建置案成果發表會，除了頒發新增輔導中台灣20家旅遊業者取得穆斯林友善場域及清真產品認證，並邀16名汶萊、馬來西亞、印尼等穆斯林旅遊業者到認證場域踩線，搶攻穆斯林旅遊商機。
參山處長曹忠猷頒發認證證書時說，2022年全球穆斯林旅遊指數顯示，台灣蟬聯非伊斯蘭合作組織旅遊目的地的第二名，代表台灣深受穆斯林民眾喜愛，中台灣觀光圈應把握機會，強化整備伊斯蘭友善的旅遊環境及產品符合穆斯林規範，帶動穆斯林國家遊客來訪並安心旅遊。
曹忠猷指出，全球穆斯林人口超過16億，擁有龐大旅遊商機；參山處已輔導25家業者取得穆斯林友善場域及清真產品認證，今年再輔導20家取得認證，包括中彰觀光圈觀光工廠、飯店、溫泉旅館、餐廳、民宿業者、醫院等，其中童綜合醫院也入列。
參山處表示，觀光局明年擴大向穆斯林朋友傳達「Salam Taiwan—台灣歡迎您」的訊息。根據萬事達卡公布資料顯示，穆斯林疫後旅遊預估明年可望恢復至1.4億人次。
今年取得穆斯林旅遊認證業者包括阿聰師芋頭文化館、采棉居寢飾文化館、台灣味噌文化釀造館、台灣伊莎貝爾食品、福爾摩沙草悟道酒店、台中日光溫泉會館、亞太鹿港渡假村、鹿遊人文民宿、天后民宿、流星花園事業、麵本家食品、紙箱王創意園區、童綜合醫療醫院、華新Mask創意館、台灣玻璃館、寶熊娛樂碼頭、緞帶王觀光工廠、丸文調理食品公司、桂花巷藝術村、五餅二魚商行、半畝塘餐飲公司。
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