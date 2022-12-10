「玫瑰墓」急診醫師將生命譜成樂章 24日葫蘆墩文化中心開演

「玫瑰墓」是由台南市立醫院急診主任蘇世揚、專業音樂工作者、教職與社福等人士，因熱愛音樂組成樂團，藉由描述患者真實的生命故事，譜成樂曲，打動人心，近年「玫」走入校園，有學生感動痛哭，更加珍惜生命。本月24日下午2點，將到葫蘆墩文化中心演出「音愛生命」生命養成教育音樂演講，免費入場。

台灣外展教育促進會理事長林秀美推薦，「玫瑰墓」曾到雄女、南女等70多所校園巡迴演出，樂團成員將醫院急診室故事寫成歌曲說唱，每每演出撼動年輕學子的心，是非常棒的生命教育。

玫瑰墓樂團表示，這2年致力校園的「生命教育」音樂演講，以「珍愛生命 音樂演講」方式演出，先講述一段真實的生命故事，再唱出以這個故事為背景創作的歌曲，搭配真實事件的照片與精美的投影歌詞，形成獨特的原聲文學搖滾。