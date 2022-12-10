世界人權日 91歲政治受難者張常美：現在的自由 很難得

由台灣白色恐怖史實改編的「流麻溝十五號」，以1950年代綠島作為背景，描述台灣白恐時期女性政治犯到綠島集中營進行思想再教育的故事，日前上映獲廣大回響。當年的政治受難者張常美今出席國家人權博物館舉辦的「2022年世界人權日」典禮，並作為受難者代表上台訴說經歷。她娓娓道來關押12年100天的獄中生活，也提醒大家要愛護台灣，「現在這麼自由，真的很難得」。

高齡91歲的張常美，作為50年代倖存的女性受難者，因高一參與學校自治會，受涉入中共地下黨的自治會會長牽連遭逮補，在審訊過程，羈押在台中鐵路警察局、國防部保密局南所、北所、台灣省保安司令部軍法處看守所，判刑後移往台北監獄、台南監獄，1953年送往綠島新生訓導處，編入第六中隊女生分隊。

歷經綠島的克難生活，張常美又受「綠島新生訓導處再叛亂案」牽連，再度移送回台灣本島，後被認定罪證不足，移監國防部台北軍人監獄、台灣省生產教育實驗所，直到出獄。在其荳蔻年華的青春歲月，張常美經歷50年代白色恐佈所有重要的不義遺址，受難期間經常為遭受的不公義痛哭到天明，不僅深夜聽見刑求哀嚎，驚恐得不敢入睡，也曾陪伴難友產子。

張常美致詞時表示，她18歲就讀高中時，莫名其妙被關押12年100天。當時校長把她找去校長室，只向她說有兩個人有話要問她，她就被帶上車，被關到一個房間，她坐在房間裡哭到天亮，隔天開始被訊問有沒有參加共產黨。

張常美說，後來知道房間裡還有台中女中、北一女的老師，還有兩歲的小孩，就比較沒那麼寂寞了。在獄中的生活，一天吃兩頓飯、如廁兩次，受限空間，每天必須輪流分批躺下來睡。「反正那個時候國民黨就是這樣偉大，白色恐怖就是這樣來的。」

張常美說，在軍法處時，兩天就槍斃一次，槍斃一次十幾人，每當有房間被打開，喊著某某人要出來「特別接見」，而當有難友被槍斃，她就會睡得很難過，因為旁邊那個人已經不在了。如果有些人被判刑15年、無期徒刑，其他人就會道恭喜。

細數了過往苦難，張常美說，其實在裡面也有好處，因為什麼人才都有，她在裡面學會包餃子、春捲、繡花、做布鞋、打毛線衣，「還好啦，人很多所以不寂寞。」她說，大家保重，要愛護台灣，現在這麼自由，真的很難得。