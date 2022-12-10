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合歡山公路水晶宮路面結霜 網友：碰碰車季節來了
合歡山碰碰車季節到了！受東北季風影響，氣溫驟降，合歡山公路水晶宮路段上午路側結霜，路面相當濕滑，因為冷空氣將持續數日，警方提醒最近上山車輛，尤其是機車行經此路段時，務必小心行駛，以免發生意外。
氣象局指出，這波東北季風帶來冷空氣，且威力逐漸加強，高山地區清晨都出現結霜，臉書「中橫路況交通資訊站」貼文，台14甲線32.5公里處（水晶宮）路段，部分路面兩側有結霜情形，提醒機車騎士行經此路段時，務必放慢車速並靠路中行駛，避免打滑造成危險意外發生。
仁愛警分局表示，合歡山公路松雪樓至武嶺路段，因為坡度大又在山陰處，冬季時路面容易結冰濕滑，被稱為「水晶宮」。雪季時，就算車輛裝上雪鍊，但下坡時因坡度過大，就算踩煞車，仍因路面結冰，車輛因慣性作用往下滑，甚至撞成一團，也成了合歡山公路「大魔王關卡」。
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