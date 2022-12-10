快訊

烏克蘭空襲俄境軍事基地 背後有五角大廈默許

聽新聞
test
0:00 / 0:00

29歲男心肌炎以為感冒就醫昏倒 部桃醫：4症狀速就醫

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
黃男到部桃就醫因為感冒，昏倒送急診，醫師診斷為急性心肌炎。圖／衛福部桃園醫院提供
黃男到部桃就醫因為感冒，昏倒送急診，醫師診斷為急性心肌炎。圖／衛福部桃園醫院提供

桃園市29歲黃先生因發燒、咳嗽、喘及全身冒冷汗，以為只是感冒引起的不舒服，到衛福部桃園醫院準備就醫，沒想到突然昏倒，醫護趕緊送他到急診室，一度用上葉克膜，直到情況穩定轉至一般病房最後出院，救回一命。

院方表示，黃先生昏迷時失去呼吸心跳，送急診室經過插管、壓胸及心臟電擊，並緊急連絡心臟外科團隊裝上葉克膜體外維生系統，讓黃先生能及時能維持良好的血液循環和氧氣供應，在葉克膜運轉與藥物治療下，生命徵象穩定下來。

桃園醫院加護病房主任黃啟倫表示，黃先生是急性心肌炎，經過重症團隊照護後恢復意識，心臟也慢慢恢復正常功能，腦部和其他重要器官並無因為心臟「罷工」而導致缺氧損傷，他呼籲一旦有異常不舒服的症狀，就要快點就醫，以免小病拖大病甚至造成不可挽回的遺憾。

黃啟倫指出，造成心肌炎的原因非常多，包括可能是心臟肌肉急性發炎造成的反應，通常感染多由病毒、細菌所致，導致心肌收縮力與電氣傳遞被影響，心臟無法正常跳動，進而停止、全身休克，甚至引發多重器官衰竭，若無及時使用葉克膜體外維生系統，死亡率達100%。任何年齡層都有可能發生，中、青年患者症狀最為嚴重，當免疫力變差或失調的時候都要小心。

護理師吳郁欣說，心肌炎初期症狀可能有發燒、胸痛、胸悶、呼吸急促等感冒症狀，很多症狀容易和其他疾病搞混，被誤以為是小感冒而忽略，萬萬不能掉以輕心，不同於一般感冒，心肌炎常常在吃藥2、3天後，症狀非但沒改善還加劇，且持續性多日發燒未退，且有疲憊、噁心嘔吐等類症狀，數周後有明顯喘不過氣現象，所以務必盡早就醫檢查及治療。

葉克膜 感冒 桃園

延伸閱讀

上月才穿彩虹衣看世足遭擋門外... 美記者感冒又過勞送醫身亡

孩子生病發燒時 5成爸媽心中浮現「這個」字！家長同路人才懂

H5N1來襲 彰化縣養雞農民：下周冷氣團是防疫關鍵期

34歲產婦急性心衰竭險喪命 北榮完成首例最新療法搶救

相關新聞

國人平均餘命落後日、韓 專家倡議政府應加碼投資健康

國人平均餘命、新生兒死亡率，以及乳癌、肺癌、攝護腺癌存活率等指標，均落後日本、南韓、新加坡等國，專家認為，這是因政府對健...

東北季風挾雨勢 4縣市今明慎防局部大雨

中央氣象局今天晚間9點40分發布大雨特報，受東北季風影響，今（10日）晚至明（11日）天基隆北海岸、宜蘭、新北地區及台北...

自認沒病卻被太太逼去就醫 專家：應提升對失智病識感

台灣失智症協會今年主辦2022國際失智症協會亞太區域會議暨國際研討會，當中邀請來自日本、台灣、新加坡等國的失智者分享。國際失智症協會預估，2025年全球失智人口將達1.39億。

冬季吸呼道殺手「肺炎鏈球菌」 四危險族群快接種疫苗

隨著新冠防疫疲乏、流感病毒提早報到、國境開放以及口罩禁令鬆綁，近三年超高規格防疫的解封過程中，「免疫負債」恐引發其他病菌...

HAPPY GO新北耶誕城GO環保 回收實體卡換10點 下載App綁定再抽iPhone 14 Pro

新北歡樂耶誕城熱鬧進行中，HAPPY GO也從即日起連續2個周末於新北市站前廣場舉行消費者活動，以「減塑有你＋1」為主題...

台泰旅遊業者疫後首次實體推廣會 力拚疫後觀光

觀光局駐泰國辦事處8日舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後首次台泰雙邊旅遊業者實體推廣會，希望全力促進疫後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。