藝起來新莊串門子 今下午登台唱越劇

新北市文化局今年邁入第3年的藝起來新莊串門子活動，今於新莊慈祐宮前的廟街展開，來自新北市各區24個社造團隊特別揪團組成「新莊進香團」，到新莊慈祐宮、武聖廟等7座百年廟宇，辦理各式工作坊、體驗活動等，新住民陶卉帶領團隊登台唱越劇，新北市文化局長龔雅雯鼓勵青年把新莊廟宇的精神宣傳發揚出去，為文化添上新香火。

新北市文化局長龔雅雯表示，新莊廟街有300多年的歷史，不但為台灣商業史寫上最輝煌的一頁，在地古蹟廟宇更是最珍貴的文化資產，而新北市社造能量充沛，年輕人活潑有新意，用有形的活動，創造無形的鏈結，用創意翻轉新莊廟街，讓廟街的價值被看見，為地方注入更多生命力基因，這就是世代交替，薪火相傳的意義。

文化局表示，為了凸顯新莊廟街上，各古蹟宮廟的獨特性，特別為新莊慈祐宮、武聖廟、潮江寺、廣福宮、文昌祠、地藏庵、保元宮等7座廟宇提煉出：溫柔堅定(慈)、勇敢面對(武)、安靜聆聽(潮)、開枝散葉(廣)、見多識廣(文)、挖掘內在(藏)、赤子之心(元)7個精神價值，各青年社造團隊依所關注的議題設計發揮，把廟宇的精神和個人的理念結合，設計各式各樣的活動，例如在地藏庵展示官將首的服飾，在潮江寺讓民眾戴上耳機，用Podcast方式聽新莊街仔聲等等。