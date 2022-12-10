茂林萬山部落新型遊程發表 超級作物油芒化身伴手禮

茂林國家風景區管理處昨天在高雄市茂林區萬山部落舉辦「萬山部落及龍頭山地景公園整體規劃暨產業輔導案」成果分享會，現場展示茂管處與萬山部落8個月以來，合力開發、推展的觀光服務成果，包含能飽覽萬山美景與體驗原住民文化的特色遊程，以及涵納地方文化的特色商品油芒煎餅禮盒、萬山岩雕毛巾組等。

萬山部落及龍頭山地景公園位於茂林國家風景區內，曾是茂林最偏遠的部落，原住民稱作「歐布諾伙（’Oponoho）」，擁有世界罕見環流丘地景、世界兩大越冬蝶谷之一的紫蝶幽谷、三級古蹟的萬山岩雕群，是台灣珍貴且需妥善保存、應用的自然與文化資源。

茂管處藉由計畫案，提供資源及產業輔導，整合萬山部落自然景觀、歷史文化、在地人才等，共同推展「萬山部落」品牌，包含推動地方設施、舉辦專家座談會、凝聚內部共識的工作坊、徵選與輔導地方特色產業，另外還協助萬山部落成立「觀光推動小組」，共同開發高空滑索及漂漂河的特色遊程、創意岩雕手作、伴手禮設計開發、以及導覽人員培訓等。

茂管處也協助復育消失許久的原住民作物「油芒」，在環境變化日益劇烈的現今，油芒被稱作「超級未來食物」，也是過去原住民飲食文化的一員，在這次的產業輔導計畫中，油芒合體小林煎餅，發展出油芒煎餅禮盒，和無染的萬山岩雕毛巾組、在地烘焙品牌Svongvong的手工麵包、推廣民族植物運用及提倡綠色永續的瑪吉姆姆洗髮餅等，一起做為萬山部落的特色產品。