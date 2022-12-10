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影／美如仙境！武陵農場清晨1.4度結白霜 一秒到歐洲雪白世界
美如仙境！台中市和平區武陵農場今晨6點多出現1.4度低溫，武陵農場望溪亭上方結白霜，經太陽照射直接昇華，有種仙氣裊繞、雲霧氤氳的感受，令人彷彿置身仙境錯覺；農場大地更呈現雪白世界，一秒到歐洲享受冬季。
武陵農場副場長胡發韜表示，今早約6點半，農場氣溫只有1.4度，戶外農場大地呈現一片銀白世界，是武陵農場高山地區冬季限定版特有景象，非常有歐洲雪白世界氛圍。
而農場望望溪亭上方結著白霜，經太陽出來照射直接昇華，形成仙氣裊繞，雲霧氤氳的美景，宛如仙境。
胡發韜解說，原則上地表植物溫度要低於零度，才會產生結霜的自然狀況。而農場一般氣溫溫度低於3度，地表就可能低於零度，進而產生結霜的自然現象。
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