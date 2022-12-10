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台鐵內壢車站廁所改建完成啦 春節前還有3項目要更新

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵局長杜微前往視察內壢火車站公廁環境。圖／台鐵局提供
台鐵局長杜微前往視察內壢火車站公廁環境。圖／台鐵局提供

因應後疫情旅客逐漸回溫，台灣鐵路管理局加速桃園內壢站設施更新，其中公廁改建工程已完成啟用，工程期間設置的臨時流動廁所也將撤移，還給旅客原有的動線空間。台鐵局長杜微前往視察也指示，大廳天花牆面更新，新型自動售票機及候車座椅更換應在春節假期前全面完成。

台鐵局長杜微近日在運務處長劉雙火、台北運務段長梁育裕、台北工務段長王立德、內壢站長賴欣民陪同下，視察內壢站各項站務改善進度。杜微現場也指示站方完成候車大廳屋頂防漏工程後，要加速進行天花牆面更新，新型自動售票機、候車座椅也要全面更換，並在春節假期前完成。

杜微表示，內壢站旅客量已經回復疫情前水準，未來站務設施全部完成改善後，可於桃園鐵路地下化工程期間，持續提供旅客良好的旅運服務。

台鐵局表示，內壢站新設公廁寬敞明亮，男女廁間數均有增加，另增設標準的無障礙廁間、美化洗手台、改善公廁內供水及汙水管線、照明、通風等。改建後男廁增為4座小便斗（含1座降低高度供兒童使用）、2間座式廁間；女廁有4間座式廁間，廁間內配有衛生紙筒、有蓋垃圾桶、置物掛勾及緊急按鈕；洗手台則增為3個水龍頭（含1個降低高度供兒童使用）。

內壢火車站公廁改建完成。圖／台鐵局提供
內壢火車站公廁改建完成。圖／台鐵局提供

杜微 台鐵

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