明起冷空氣一波波南下 氣象局：下周三更冷 影響範圍大

今天仍是東北季風環境，中央氣象局說，北部及東北部天氣濕涼，其他地區早晚亦涼；迎風面水氣較多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨持續而明顯，並有局部大雨發生的機率，北部及花、東偶有局部短暫雨，外出建議應攜帶雨具備用，而中南部大多為多雲到晴，感受溫暖舒適。

今天各地低溫普遍為17至20度，局部空曠地區及近山區的平地溫度會再更低一些，預測白天高溫北台灣為19至21度，其他地方則可以來到24至28度，南部地區日夜溫差大，早晚應留意溫度的變化，適時增添衣物。

氣象局說，明天至下周二持續為東北季風環境，冷空氣一波波南下，天氣愈來愈涼；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨持續而明顯，並有局部大雨發生的機率，中南部為多雲到晴。

氣象局說，下周三東北季風帶來的冷空氣將更強，影響的範圍也更大，中部以北及東北部都將感受到明顯的涼冷，而其他地方高溫也會下降；下周四、下周五東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。

下周三至下周五降雨大多是迎風面的北部及東半部有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨仍明顯，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周日、下周一基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。17日至19日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。