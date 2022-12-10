睡覺時鼾聲如雷藏風險 這些警訊都在暗示「呼吸中止」

睡覺時鼾聲如雷是許多人的困擾，不僅影響睡眠品質，枕邊人也連帶睡不好，成大醫院斗六分院神經內科醫師葉哲君發現，診間患者睡覺時會打呼，多半和鼻腔、喉嚨狹窄程度有關，且通常在肥胖或短脖者身上較明顯，嚴重可能導致睡眠呼吸中止，民眾求助睡眠專科醫師，可先透過量表自我評估打呼狀況，進一步對症治療與矯正，找回安穩睡眠。

葉哲君表示，有鼻子過敏、鼻黏膜肥厚、鼻中隔彎曲、扁桃腺肥大或懸雍垂過長等呼吸道結構問題者，或因飲酒、服用安眠藥等，導致呼吸道肌肉放鬆者，均可能發生打呼情形，看似尋常的呼吸氣流通過狹窄通道產生擾動聲音，背後藏有發生睡眠呼吸中止的風險。

習慣性打呼者若有出現日間昏昏欲睡、晨起口乾舌燥、睡眠中嗆或咳、被發現呼吸停止、晨間頭痛及夜間頻尿等，葉哲君提醒，有這些狀況都是可能有呼吸中止狀況的警訊。

葉哲君表示，如果只是單純的打呼問題，可透過止鼾貼布、鼻夾或牙套改善，或使用藥物治療鼻塞；若有呼吸中止狀況，須先減重或視狀況使用正壓呼吸器，可獲得改善。

而睡眠呼吸中止高風險族群，葉哲君說，可先透過STOP-BANG量表快速評估打鼾程度、有無疲累、被觀察到呼吸中止、高血壓、BMI、年紀>50、頸圍、男性等項目，總計超過3分即是高風險，建議求診睡眠專科評估，釐清原因後接受治療與矯正。