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台中貴婦打幹細胞！第2次長睫毛 第3次膝發黑險截肢

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
54歲貴婦因膝關節疼痛接受幹細胞治療，沒想到第二次療程疼痛未緩解，反而睫毛變長。圖／診所醫師施勝桓提供
54歲貴婦因膝關節疼痛接受幹細胞治療，沒想到第二次療程疼痛未緩解，反而睫毛變長。圖／診所醫師施勝桓提供

台中市一名54歲貴婦因為膝關節疼痛，接受幹細胞治療，將萃取、培養好的幹細胞打進膝關節，沒想到打第二次，疼痛未緩解，反而睫毛變長，打第三次時，注射部位紅腫、發黑，表皮潰瘍、滲液，經診所醫師施勝桓問診，研判是注射物引起組織排斥的發炎反應，併發蜂窩組織炎，經施打強效抗生素，3天後獲改善。

施勝桓提醒民眾，接受幹細胞治療時，應慎選合格的醫療院所，注意注射物品質與環境，尤其要特別注意無菌的技術，以及本身是否會排斥等，以免因為蜂窩組織炎導致截肢，甚至危及生命安全。

目前國內有多家醫療院所執行幹細胞治療膝關節炎，一種是自體骨髓間質幹細胞療法，採集患者骨髓中血液；另一種是自體脂肪幹細胞療法，抽取患者脂肪。這二種療法都需經幹細胞萃取及培養後，再注射回患者的膝關節。

這名貴婦表示，她因為膝關節疼痛，接受幹細胞療法，第一次效果還不錯，膝關節疼痛的症狀有改善，第二次膝關節疼痛沒改善，反而睫毛變長，她因此決定在接受第三次療法，沒想到打完後，注射的部位在第二天出現皮膚紅腫發黑，表皮潰瘍，同時有滲出液，趕緊就近向施勝桓求診。

54歲貴婦因膝關節疼痛接受幹細胞治療，在接受第3次療程後的隔天，注射部位紅腫、發黑，表皮潰瘍、滲液。圖／醫師施勝桓提供
54歲貴婦因膝關節疼痛接受幹細胞治療，在接受第3次療程後的隔天，注射部位紅腫、發黑，表皮潰瘍、滲液。圖／醫師施勝桓提供

幹細胞 膝關節 患者

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