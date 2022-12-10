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大雨下不停 基隆北海岸、台北市山區、宜蘭縣局部大雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
東北季風影響，中央氣象局發布基隆北海岸、台北市山區、宜蘭縣大雨特報。本報資料照片
東北季風影響，中央氣象局發布基隆北海岸、台北市山區、宜蘭縣大雨特報。本報資料照片

東北季風影響，中央氣象局發布基隆北海岸、台北市山區、宜蘭縣大雨特報，今天基隆北海岸、東北部地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區注意坍方及落石。

今、明兩天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸有雨，東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率；今晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

氣象局發布陸上強風特報，東北風增強，今晚起台南以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島將有9至11級強陣風，東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今天桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖亦有8至9級強陣風。

馬祖 基隆 金門

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