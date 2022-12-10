北北基宜大雨特報 吳德榮：下周三轉冷 低溫探13度

基隆北海岸、台北市山區、宜蘭縣今天依舊雨綿綿，中央氣象局發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區注意坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨迎風面有較多雲層，伴隨降水回波消長，大台北、宜蘭局部雨，北海岸雨較多；菲律賓東方海面熱帶擾動發展中。

他說，12月上旬北半球高空型態，雖由2波轉為3、4波，但因副熱帶高壓偏強、限制波動振幅，強冷空氣皆在中高緯度流動，台灣僅或多或少、受到其邊緣影響，天氣變化幅度小，使得北台灣持續濕涼達1周以上，至今仍無大陸冷氣團發生。

至於何時才有第1波大陸冷氣團？吳德榮說，歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，下周三的冷空氣，也只是相對較強，未能符合定義。

吳德榮表示，今天受東北季風影響，北台灣有局部雨，花東有局部短暫雨的機率，中南部晴時多雲；北台灣濕涼，中南部白天舒適、早晚微冷；日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者，仍要注意保暖；北部16至20度，中部13至26度，南部14至28度，東部16至28度。

他說，明天至下周二東北季風增強，北台灣有局部雨，花東有局部短暫雨的機率，中南部晴時多雲；氣溫略降；北台轉濕冷，中南部白天舒適、早晚冷。

他說，下周三比前2波略強的冷空氣南下，但模擬強度已修弱，台北測站約降至16度左右，不符合大陸冷氣團定義，但北台平地最低氣溫仍可降至13、14度，應注意保暖。