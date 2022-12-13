快訊

硬撐！美官員曝：俄羅斯彈藥耗盡 急端出40年前老貨

他的音樂百無禁忌 58歲唐氏症鼓手寫下地下樂團傳奇

天冷睡覺抽筋好痛苦 做好這五大預防就不怕！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
天冷睡覺抽筋好痛苦 做好這五大預防就不怕！ 圖片來源/unsplash
天冷睡覺抽筋好痛苦 做好這五大預防就不怕！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「抽筋預防方式」相關話題，帶您了解網友熱議的五大抽筋預防方式。

抽筋是由於肌肉突然猛烈收縮，而導致肌肉劇烈疼痛的現象，常在運動、睡覺時產生。隨著天氣逐漸轉冷，加上睡眠時體溫降低，抽筋的發生更為頻繁。到底要怎麼做，才能防止抽筋的發生，睡上安穩的覺呢？

運動不忘「攝取足夠電解質」防抽筋 平時「多做伸展」不怕半夜痛醒

抽筋最可能發生的時候是在運動時，因水分及礦物質大量流失，使體內電解質不平衡。因此，「攝取足夠電解質」是避免抽筋的好方法，網友推薦「平時多補充含鎂、鉀、鈣的食物」，透過日常飲食的攝取，減少生活中發生抽筋的可能。另外，在運動時則需注意「運動前、中、後，皆須有足夠的水份的補充」以調節體內的電解質濃度。

網友也點出暖身的重要性，提到運動時發生的抽筋，是由於肌肉突然用力，太過於緊繃而產生，因此有人提醒在運動前以及平時可「多做伸展運動」，使肌肉放鬆，有更多的彈性可以承受高強度的運動。還有網友推薦培養伸展運動的習慣，最好「每天都要運動30分鐘，建議做全身性的有氧運動」。

而在天冷時「做好保暖」也可有效預防抽筋，如網友分享自己在睡覺時易抽筋的改善經驗，說道「不需要一直吃鈣片跟按摩，只要按時抬腿加蓋好被子就好」，底下留言紛紛附和「保暖真的很重要！」、「睡覺穿襪子保暖就可以避免抽筋」，表示在易引起腳部經攣的寒冷天氣下，透過穿襪子、貼暖暖包，或是蓋緊被子等保暖方式，都能有效降低抽筋的可能。

抽筋總是突如其來的發生，使身體不適好一陣子，若是能提前透過一些日常生活的簡單改變，減少抽筋的發生，可以幫助運動、睡眠的品質提升許多，不妨來試試看網友熱議的抽筋預防方式，讓肌肉在這個冬天過得更加「放鬆」！

觀看原文→https://bit.ly/3YdTKH9

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

保暖 睡眠

延伸閱讀

不當操練！泰軍校生遭逼蹲跳 23人「橫紋肌溶解」送醫慘洗腎

席琳狄翁自爆罹「僵硬人症候群」 罕見病症常被當「這種症狀」處理忽略

工讀生沒穿？動物園「無毛猩猩」炸出全身肌肉 光溜溜下半身全看光

汪小菲掛念的千萬床墊！身體若缺「1元素」，再好的床墊也睡不好

相關新聞

周末寒流來襲 氣象局：近10年來最早

周末寒流來襲，「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專表示，如果本周末氣溫下降至寒流等級，是近10年來最早到的寒流；為30年來...

進入免疫負債陣痛期！久咳不癒的兒童患者增 醫籲注意這些徵兆

新冠疫情進入第3年，政府防疫措施逐漸放寬，光田綜合醫院小兒科黃中明醫師觀察，近來兒童門診中，A型流感、呼吸道融合病毒、副...

周末寒流壟罩全台 這時段最冷 氣象局示警：請做好禦寒準備

中央氣象局說，帕卡颱風已於今天凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓，中心位置在琉球東南方850公里海面上，以每小時13公里速度，向...

蛋蛋的哀傷…煮婦手滑摔裂剛搶到手的新鮮雞蛋 網友神解方：冰冷凍更香

國內蛋價至今依然居高不下，貴鬆鬆的雞蛋讓許多煮婦們苦不堪言。有一名網友表示，日前她到超市好不容易搶到一盒雞蛋，剛進家門就不小心手滑，把整盒蛋都給摔裂了，於是上網求救，網友們眾志成城幫她提解方。

首波寒流周末報到！低溫下探6度 高山有望降雪

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄最新表示，根據歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，周末...

東南海域12日23:52規模4地震 台東最大震度3級

根據中央氣象局資料顯示，12日23時52分，台灣東南部海域發生芮氏規模4地震。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。