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健康瘦身好夥伴 網熱議「這些」美味優格口味！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
健康瘦身好夥伴 網熱議「這些」美味優格口味！ 圖片來源/unsplash
健康瘦身好夥伴 網熱議「這些」美味優格口味！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月網友熱議的「優格口味」相關話題，帶您了解網友熱議的十大優格口味。

優格有豐富的益生菌及蛋白質，是許多人早餐、點心的好選擇。而優格的口味也十分多樣，從無調味的原味到各種水果口味，都有許多的擁護者。到底哪些口味最受大家喜愛呢？快來看看網友怎麼說！

「燕麥」口味飽足感高利瘦身 酸甜「莓果」經典最對味！

▲ TOP10優格口味 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ TOP10優格口味 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

透過近半年網路社群中對於「優格口味」的討論可發現優格被認為是減肥的好幫手，尤其搭配「燕麥」時可以達到事半功倍的效果，網友對於燕麥口味的優格表示「感覺減肥很適合吃這個」，認為燕麥的口感可以更為優格增添一分風味，並說道「每一口都吃的到料」、「有一種QQ的感覺」，有嚼勁又有飽足感的特性，在晚上餓時很適合當小點心。

草莓」口味也是許多人喜愛的經典口味，網友表示「從草莓入坑的」、「覺得還是草莓比較好吃」，是許多人共同的美味回憶。而同樣也是莓果類的「藍莓口味」也備受討論，其中網友提到「那（藍莓）果香、綿密的口感，完全撫慰了我這段期間來因為各種忌口而空虛的心靈」，表達對於藍莓優格的喜愛。

無調味的「原味」討論度也十分高，不特別加糖的優格有獨特的酸味，比調味過的更少負擔，網友表示「真的無糖優格是應該要偏酸的」、「希臘式優格好吃」。除此之外，原味優格也適合自行再進行簡單調味，如網友們分享自己的吃法「我都搭配果醬跟榖片一起」、「丟藍莓、莓果之類進去。酸酸甜甜超好吃」、「拿去打水果奶昔，一瓶一下就清光了」、「加芒果就很好吃了」，不管是單純搭配其他水果或是將優格製成果昔都是許多人推薦的吃法。

蜂蜜」雖然只是簡單調味，但美味程度絲毫不輸其他口味。網友表示因為做法簡單，所以很適合自己DIY，如有人分享「很喜歡蜂蜜加優格加水果配著吃」、「優格買無糖的，再買好的蜂蜜自己加」，隨自己喜好加入各式佐料與調整甜度，不只變化多端，吃起來也更加健康。

你也喜歡吃甜食又同時想瘦身嗎？不妨來看看網友熱議的優格口味，找到符合你偏好的瘦身好夥伴吧！

觀看原文→https://bit.ly/3haw7yL

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

蜂蜜 草莓

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