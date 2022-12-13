肌膚困擾百百種 網推這種皮膚管理療程高效好維持！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「醫美雷射」相關話題，帶您了解網友會為了哪些理由選擇雷射作為皮膚管理手段。

每天接觸紫外線與空汙，或是做出微笑、皺眉等細微的表情，其實多少都會在肌膚留下痕跡，有些雀斑、毛孔等等小瑕疵在所難免，此時不少人會尋求醫美的幫助。其中，「雷射」修復期短、見效速度快，雖然花費較高但仍受許多人青睞，成為皮膚管理的熱門選擇。那麼在各式各樣的雷射療程之中，又以解決那些肌膚困擾最受熱議呢？

半永久「除毛」好方便 雷射使肌膚「拉提去皺」更顯年輕

▲ 六大醫美皮膚雷射目的 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

「除毛」是許多人在提到醫美雷射時第一個想到的療程，由於雷射除毛相較於其他除毛方式，有更久的維持度以及相對較不痛等優點，因此成為許多怕痛民眾的首選。有網友就表示自己選擇雷射除毛是因為「以後再也不想看到這些地方長毛」，並分享經驗：「我療程結束後大概過了三個月多，長出來的毛都是細毛，不仔細看看不出來」，表達雖然需要多花一些時間進行全部療程，不過結果十分有效，後續只需每幾個月進行一次療程維持，便可以擺脫特定部位毛髮過濃所帶來的困擾。

而「淨膚雷射」是不少網友在追求肌膚亮白時會選擇的方案之一，也成為醫美雷射中備受關注的療程。部分雷射可以深入上皮層，讓原本導致暗沈的黑色素變為碎塊，並隨著肌膚自然代謝逐漸排出體外，使肌膚看起來更加透亮，就有淨膚雷射愛用者大讚「打完皮秒蜂巢，臉整個亮起來」，認為立即見效的成果十分令人驚艷。不過要維持長時間的淨膚效果還需配合日常保養，有網友便提醒到「打完淨膚一定要做好保濕」，提及雖然雷射可以使保養事半功倍，但仍不可跳過保養的步驟，才能使雷射後的淨膚效果維持更久。

不少民眾提及隨著年齡增長，皮膚逐漸有細紋增多、鬆弛的情況發生，而不少電波、音波等雷射療程宣稱可透過刺激肌膚深層組織或是筋膜層，達到「拉提去皺」的效果，成為肌膚老化者的一大福音。有網友在討論區發文分享自己因受皮膚鬆弛困擾而購買了雷射療程，並貼出打完半臉雷射前、後對比的照片，驚嘆雷射拉提的成效顯著且立即，吸引其他有相同困擾之民眾參與討論；除此之外，也有民眾表示不一定要等到肌膚老化才需要進行拉提療程，說明「越早打(差不多25、26歲)越可以凍齡，維持當下皮膚還很澎彈的時候」，提到雷射不一定是補救，也可以作為保養的輔助，延緩肌膚變老的速度。

皮膚作為與抵禦外界的第一線器官，每天暴露在各種汙染下難免生出不少雀斑、細紋等小瑕疵，而合適的雷射療程有助於延緩外觀變老、使保養事半功倍。若是你也有遇到以上網友透過雷射所解決的肌膚困擾，不妨也可以試試看相關方法！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》