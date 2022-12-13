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甩不掉黃牙？原來這些日常飲料食物是潔白牙齒的大敵！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
甩不掉黃牙？原來這些日常飲料食物是潔白牙齒的大敵！ 圖片來源/unsplash
甩不掉黃牙？原來這些日常飲料食物是潔白牙齒的大敵！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近十二個月內網友熱議的「牙齒美白地雷食物」相關話題，帶您了解網友熱議若想要維持一口潔白牙齒，則會需要多加注意的地雷食物前五名。

擁有一口亮白的牙齒是不少現代人對於外貌的追求之一，然而不只是透過牙齒美白的產品、療程，在生活中也需注意飲食，才能有效從根本避免牙齒變黃及染色。而在不同類型的食物當中，究竟有哪些容易造成牙齒染色？如果真的想吃又該如何降低染色的機率？快來看看網友怎麼說！

咖啡」易侵蝕牙齒又染色 吃完「咖哩」馬上刷牙可減少泛黃牙齒？

▲ TOP5 牙齒美白地雷食物 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ TOP5 牙齒美白地雷食物 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上針對易造成牙齒染色的食物相關討論，可以發現上榜的飲料皆偏向酸性，因而更容易侵蝕牙齒珐瑯質，且富有易沉澱在牙齒的深色色素，而其中又以「咖啡」最受關注。有網友分享因近期時常喝咖啡，驚訝地發現自己的牙齒逐漸變黃，發文詢問有沒有好的解決方法，吸引網友參與討論「想問原po是喝黑咖啡嗎？可以加牛奶，黑咖啡比較容易造成牙齒明顯染色」，提到透過牛奶稀釋咖啡中易沉澱在牙齒上的深色色素，或許是個解方之一；另外也有網友說到，若是非常想靠飲食習慣改善黃牙的情況，應減少咖啡以及深色飲料的攝取，並按時刷牙，便可有效改善黃牙的問題。

而「碳酸飲料」作為為許多人帶來快樂的飲料，卻也是容易使牙齒染色的肇因。社群討論區中網友們該如何維持牙齒亮白時，許多回覆提到「喝碳酸飲料真的對牙齒不好」，因牙齒內的珐瑯質怕酸，即使是弱酸也可能造成輕微程度的侵蝕，建議大家減少碳酸飲料的攝取，降低牙齒染色的可能；但若是放不下對於碳酸飲料的愛好，另外有網友建議或許使用吸管不失為一個好解方，並表示自己「不管喝什麼都用吸管」，透過減少飲料與牙齒的接觸，可以減少染色機會。

接著「咖哩」為熱議榜上唯一的食物，有網友提醒除了飲料外，咖哩也是需要多加注意的地雷食物，而且其使牙齒變黃的速度非常快，通常一吃完就會發現牙齒顏色泛黃，如網友就提到自己平常透過美白牙膏，好不容易維持住潔白的牙齒，不過「吃咖喱、喝咖啡、茶類還是又影響齒色」，因此向其他民眾推薦「飲食要避免吃色素重的，如奶茶、咖啡、咖哩…等等」；另外也有人提到若情況允許的話還是建議一用餐完就刷牙，盡早讓色素離開牙齒表面，分享「我自己只要接觸咖啡、茶、咖哩等容易讓牙齒染色的食物後，會盡量立刻去刷牙」。

你也想維持一口亮白的牙齒嗎？在日常飲食習慣的選擇上，不妨參考網友熱議的牙齒美白地雷食物，並且透過即時刷牙、使用吸管飲用等等的方式，避免或減少其為牙齒帶來的色素沈澱！

觀看原文→https://bit.ly/3UF1P4F

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

牙齒 咖啡

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