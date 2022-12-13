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骨質疏鬆是沉默殺手！網友：存骨本從年輕做起

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
骨質疏鬆是沉默殺手！網友：存骨本從年輕做起。 圖片來源/unsplash
骨質疏鬆是沉默殺手！網友：存骨本從年輕做起。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「骨質疏鬆」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的六大骨質疏鬆預防方式聲量排行。

隨著台灣邁入高齡化社會，民眾骨質疏鬆的問題也日益浮現，有醫師表示罹患骨質疏鬆其實大多時刻皆為無感狀態，等到感受到這個疾病時，通常已經是骨折發生後，骨質疏鬆也因此被稱為「沈默的殺手」，究竟容易被國人忽略的骨質疏鬆問題該如何預防呢？

「重量訓練」預防骨鬆效益高　醫師籲：高危險群及早做檢測

▲ TOP6骨質疏鬆預防方式 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ TOP6骨質疏鬆預防方式 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對「骨質疏鬆」的話題討論，發現以「規律運動」最受關注，近日，有醫師分享骨質疏鬆的病例，說道「請注意一定規律運動」，並提及「負重運動加上重量訓練對骨質的幫助最明顯，像是登階、深蹲等腳有接觸地面的運動」引起民眾熱烈回應，留言像是「年輕時不運動，老了真的會很慘」、「我媽媽都重訓與有氧兼具」，不過也有網友提醒「重量訓練如果姿勢不對很容易受傷，最好先跟教練學會後再自己練」，表示想有效預防骨質疏鬆除了要注意運動種類，姿勢的正確度也是一大學問。

而若能注重運動與飲食的搭配，更可建立較佳的骨密度，有醫師建議民眾可藉由「高鈣飲食」補充營養，許多網友紛紛說道「以前年輕都沒在管，最近要把早餐的咖啡改成喝牛奶了」，不過有網友詢問「有乳糖不耐症要怎麼辦？」，其他民眾解答「可以改喝豆漿」，營養師則補充「像是小魚乾、高麗菜、芥藍菜等食物同樣富含鈣質」，表示高鈣食物除了第一印象的乳製品，魚類與不少蔬菜也都是很好的鈣質補充來源。

另一方面，「骨質密度檢查」是許多現代人忽略的一項預防方式，不只年長者，一般人只要過了35歲就有可能引發骨質疏鬆症狀，而高風險族群包含家族遺傳者、荷爾蒙不穩定之女性，以及類固存使用者，許多民眾看了紛紛感嘆「原來不是只有老人才會得骨質疏鬆」、「更年期提早來的要注意了」，表示骨質疏鬆是沉默殺手，若身為高風險族群最好定期檢查追蹤。

預防勝於治療，除了定期追蹤檢測，從年輕時就開始做好骨骼保健，才是面對骨質疏鬆的最佳關鍵方法！

觀看原文→https://bit.ly/3hfXuY7

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

骨質疏鬆 醫師

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