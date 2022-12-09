聽新聞
test
0:00 / 0:00
吃仙草不加「糖」？糖尿病婦加這1味 罹高血糖症掛急診
60歲陳姓婦人罹糖尿病十多年，向來都是「乖乖牌」，飲食控制得宜，近期因頭暈、口渴不適急診，發現血糖飆高引發高滲透壓高血糖症，回診糖化血色素達10%、空腹血糖值也超過800mg/dl都超標，經醫師問診才發現，她近期吃很多仙草都沒有放糖，而是加了「天然的蜂蜜」，終於揪出引發高血糖的凶手。
衛福部台中醫院新陳代謝科醫師林建良說明，高滲透壓高血糖症多發生於第二型糖尿病患者身上，因血糖突然升得太高，造成嚴重的高血糖症狀，建議糖尿病患者血糖迅速升高且有頭暈不適時，應盡速就醫。
林建良說，這名女患者在台中醫院就診十多年，一直都是「乖乖牌」，控制飲食滿認真的，所以女患者回診時，詳細列出近期飲食並追蹤生活習慣，剛開始兩人都百思不得其解，直到女患者提到最近吃很多仙草，沒有放糖，而是加了「天然的蜂蜜」，才揪出引發高血糖的凶手。
林建良說明，許多罹患糖尿病的長輩誤以為蜂蜜是天然的食品，所以沒有加糖，再加上許多食品廣告或文章推波助瀾，讓病患誤以為食用蜂蜜不會讓血糖升高，甚至覺得可抑制血糖，但事實上，蜂蜜的主要成份是葡萄糖和果糖，食用後仍會造成血糖迅速飆高，進而造成高血糖及其併發症，所以應該將蜂蜜視為糖的一種，也不可能有抑制糖尿病的功效。
林建良呼籲，病友想控制好血糖，還是要養成控制飲食，規律運動、按時服藥等習慣，此外，由於現在社群文章傳播管道多元，飲食謠言很多，病友最好多諮詢專業的醫護衛教，避免誤食引起不適。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言