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2026台灣失智者將增至37.3萬人 薛瑞元曝失智照護3大問題

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
衛福部長薛瑞元今出席2022國際失智症協會亞太區域會議暨國際研討會發表專題演講。 記者許政榆／攝影
衛福部長薛瑞元今出席2022國際失智症協會亞太區域會議暨國際研討會發表專題演講。 記者許政榆／攝影

衛福部長薛瑞元今出席2022國際失智症協會亞太區域會議暨國際研討會發表專題演講，談及台灣失智症盛行率約7.64%，今年失智症人口預估31萬人，2026年將會上升到37.3萬人。而目前台灣面臨失智症照護有3大問題，包括個案憂心汙名化不願意就醫、家屬對於失智症認識不足，態度負面、失智服務網絡不夠全面，難以及時介入提供服務。

薛瑞元表示，經分析，台灣多數失智症患者屬於極輕微至輕微，中度失智約12%，重度失智佔14%。而我國失智政策開發分為多項步驟，首先符合世界衛生組織（WHO）全球失智症公衛政策行動計畫，且台灣是亞洲第二個國家制定失智症照護政策的國家，政策皆是政府與民間團體合作、討論而制定，並進行推動。

薛瑞元說，台灣失智症照護政策是長照2.0中的一部分，包括醫療保健、長期照護及社會支持。以失智共同照護中心來說，任務是協助失智症病友獲得診斷，並提供個案管理及照顧，並轉介醫療院所或長照中心；失智據點則屬於地方性服務據點，距離患者住家很近，提供家屬喘息服務，也提供失智照護知識。

薛瑞元談到，台灣針對失智症提出國家型照護計畫，涵括7大策略，包括將失智症視為公衛重點、提升失智症認識跟友善措施、減少失智症風險、提供全面診斷治療照護及支持網絡、對家庭照護者提供支持及協助、提供資訊搜集及平台、推動創新及研發。薛說，自2018至2022年，台灣約投資8.2億美元提供失智症照護，每年也會定期審查失智症照護政策。

薛瑞元表示，未來將會持續提升公眾意識，並進行個案轉介。失智照護分為醫療、長照，這兩塊應該相互合作，並且有相互轉介機制，這即將是下一步我國要提升的部分，他認為，公私部門緊密合作，可促進更多樣化的失智症照護，尤其失智症人口不斷增加，也應提高服務量能給更多失智病友，此外也應減緩認知功能退化、失能，降低照護成本，提升人民生活品質，是政策的終極目標。

失智症 薛瑞元 長照

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